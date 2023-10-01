ua en ru
Нд, 01 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

УПЛ: "Кривбас" змарнував шанс вийти в лідери чемпіонату, "Оболонь" обіграла "Минай"

Неділя 01 жовтня 2023 17:36
UA EN RU
УПЛ: "Кривбас" змарнував шанс вийти в лідери чемпіонату, "Оболонь" обіграла "Минай" Фото: "Рух" оформив камбек у Кривому Розі (facebook.com/fckryvbas)
Автор: Антон Федорців

Львівський "Рух" і київська "Оболонь" здобули перемоги в 9-му турі української Прем'єр-ліги, здолавши криворізький "Кривбас" і закарпатський "Минай" відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Україна, Прем'єр-ліга, 9-й тур

"Минай" – "Оболонь" – 0:1

Гол: Тарануха, 78

"Кривбас" – "Рух" – 1:3

Голи: Іліч, 42 (пенальті) – Руніч, 63, 68, Климчук, 66 (пенальті)

На Закарпатті "пивовари" могли засмутити господарів ще до перерви. Дмитрук ледь не закинув за комірець власному голкіперу, а з пострілом Приймака впорався Бандура. Далі воротар "Миная" парирував удари Суханова та Лук'янчука. Закарпатці зрідка огризалися.

Не змінився сценарій зустрічі в другій половині. "Оболонь" грала першим номером, "Минай" – намагався знайти момент у контратаці. Пощастило столичній команді. Єдиний м'яч на 78-й хвилині оформив Тарануха, який на дальній стійці замкнув простріл Османа.

Справжній трилер розгорнувся в Кривому Розі. До середини першого тайму "Кривбас" і "Рух" обмінялися напівнагодами, в яких на висоті опинилися воротарі Кліщук і Ледвій. А під завісу 45-хвилинки Іліч із сумнівного одинадцятиметрового вивів господарів уперед.

Львів'яни шокували відповіддю у середині другої половини. Упродовж п'яти хвилин "Рух" забив тричі. Спершу Руніч класним ударом із відскоку поклав під ближню стійку. Далі Климчук реалізував пенальті. Згодом оформив дубль Руніч, який опинився наодинці перед воротами й замкнув простріл Квасниці.

Перемога "Руха" позбавила "Кривбас" можливості вийти на перше місце в УПЛ. У команди Юрія Вернидуба залишилося 17 очок і друга сходинка. Натомість львів'яни піднялися на 5-те місце (12 пунктів).

До слова, напередодні "Шахтар" удома програв "Ворсклі" в чемпіонаті України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Оболонь УПЛ Чемпионат Украины
NEWS
Тарифи, пенсії та перерахунок субсидій: що зміниться у жовтні
Тарифи, пенсії та перерахунок субсидій: що зміниться у жовтні
DAILY
Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних