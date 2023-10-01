УПЛ: "Кривбасс" упустил шанс выйти в лидеры чемпионата, "Оболонь" обыграла "Минай"

Львовский "Рух" и киевская "Оболонь" одержали победы в 9-м туре украинской Премьер-лиги, одолев криворожский "Кривбасс" и закарпатский "Минай" соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Украина, Премьер-лига, 9-й тур

"Минай" – "Оболонь" – 0:1

Гол: Тарануха, 78

"Кривбасс" – "Рух" – 1:3

Голы: Илич, 42 (пенальти) – Рунич, 63, 68, Климчук, 66 (пенальти)

На Закарпатье "пивовары" могли огорчить хозяев еще до перерыва. Дмитрук едва не забросил за воротничок собственному голкиперу, а с выстрелом Приймака справился Бандура. Далее вратарь "Миная" парировал удары Суханова и Лукьянчука. Закарпатцы изредка огрызались.

Не изменился сценарий встречи во второй половине. "Оболонь" играла первым номером, "Минай" – пытался найти момент в контратаке. Повезло столичной команде. Единственный мяч на 78-й минуте оформил Тарануха, на дальней штанге замкнувший прострел Османа.

Настоящий триллер развернулся в Кривом Роге. К середине первого тайма "Кривбасс" и "Рух" обменялись полувозможностями, в которых на высоте оказались вратари Клищук и Ледвий. А под занавес 45-минутки Илич из сомнительного одиннадцатиметрового вывел хозяев вперед.

Львовяне шокировали ответом в середине второй половины. В течение пяти минут "Рух" забил трижды. Сначала Рунич классным ударом с отскока положил под ближнюю штангу. Далее Климчук реализовал пенальти. Впоследствии оформил дубль Рунич, оказавшийся наедине перед воротами и замкнувший прострел Квасницы.

Победа "Руха" лишила "Кривбасс" возможности выйти на первое место в УПЛ. У команды Юрия Вернидуба осталось 17 очков и второе место. В свою очередь львовяне поднялись на 5-е место (12 пунктов).