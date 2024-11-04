УПЛ: "Кривбас" розписав нічию з "Рухом" на втіху конкурентам

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 12-й тур

"Кривбас" – "Рух" – 1:1

Голи: Задерака, 48 – Карабін, 36

У стартові хвилини криворіжці спробували захопити ініціативу. Проте, до небезпечних моментів справа не дійшла, а "жовто-чорні" поступово відсунули гру подалі від володінь Ледвія. Утім, першу нагоду змарнував "Кривбас" – Задерака на екваторі тайму пробив повз стійку з меж штрафного.

Після невеликої паузи команди вибухнули гостротою після півгодини ігрового часу. Спершу львів'янин Пастух пробив мимо воріт із входу в штрафний, а Микитишин у відповідь невлучно пробив головою після навісу з правого флангу. На 36-й же "Рух" повів у рахунку, коли Карабін замкнув дальню стійку після вирізаної від правого краю передачі Сича.

Ледь не в наступній атаці підопічні Віталія Пономарьова могли подвоїти перевагу. Львів'яни розігнали схожу до гольової атаку, але спробу Романа після прострілу Квасниці заблокували. Постріл же Федора з дистанції пролетів біля стійки воріт криворіжців.

"Кривбас" пішов атакувати зі стартом другої половини. Ось Задерака перевірив пильність Ледвія дальнім ударом. Виявилося, що це була репетиція. На 48-й хвилині Соса з глибини завантажив м'яч у центр штрафного, а Задерака перекинув м'яч над голкіпером і добив у порожні ворота.

За інерцією команда Юрія Вернидуба провела ще кілька атак. Утім, створити небезпеку біля воріт "Руха" не вдалося. Натомість "жовто-чорні" могли вдруге вийти вперед зусиллями Квасниці, та з його підступним ударом із-під оборонця впорався Кліщук.

Наступного ж моменту довелося чекати до фінального відрізку. На 81-й хвилині Задерака виборов м'яч на куті штрафного, але далі в падінні пробив поруч зі стійкою. "Рух" відповів на 89-й – Сич із льоту пробив вище воріт після передачі Романа. Зрештою, цифри на табло не змінилися.

Підсумкова нічия задовольнила конкурентів обох команд за місця в топ-5. "Кривбас" залишився на 6-й позиції, набравши 18 очок. Тим часом "Рух" іде на 8-й сходинці (15 пунктів).