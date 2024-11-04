УПЛ: "Кривбасс" расписал ничью с "Рухом" к удовольствию конкурентов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 12-й тур

"Кривбасс" – "Рух" – 1:1

Голы: Задерака, 48 – Карабин, 36

В стартовые минуты криворожцы попытались захватить инициативу. Однако до опасных моментов дело не дошло, а "желто-черные" постепенно отодвинули игру подальше от владений Ледвия. Впрочем, первую возможность упустил "Кривбасс" – Задерака на экваторе тайма пробил мимо штанги из пределов штрафной.

После небольшой паузы команды взорвались остротой после получаса игрового времени. Сначала львовянин Пастух пробил мимо ворот со входа в штрафную, а Микитишин в ответ неудачно пробил головой после навеса с правого фланга. На 36-й же "Рух" повел в счете, когда Карабин замкнул дальнюю штангу после вырезанной от правого края передачи Сыча.

Едва ли не в следующей атаке подопечные Виталия Пономарева могли удвоить преимущество. Львовяне разогнали похожую на голевую атаку, но попытку Романа после прострела Квасницы заблокировали. Выстрел же Федора с дистанции пролетел у штанги ворот криворожцев.

"Кривбасс" пошел атаковать со стартом второй половины. Вот Задерака проверил бдительность Ледвия дальним ударом. Оказалось, что это была репетиция. На 48-й минуте Соса из глубины загрузил мяч в центр штрафной, а Задерака перебросил мяч над голкипером и добил в пустые ворота.

По инерции команда Юрия Вернидуба провела еще несколько атак. Впрочем, создать опасность у ворот "Руха" не удалось. "Желто-черные" могли во второй раз выйти вперед усилиями Квасницы, но с его коварным ударом из-под защитника справился Клищук.

На следующий же момент пришлось ждать до финального отрезка. На 81-й минуте Задерака отвоевал мяч на углу штрафной, но дальше в падении пробил рядом со штангой. "Рух" ответил на 89-й – Сыч с лета пробил выше ворот после передачи Романа. В конце концов цифры на табло не изменились.

Итоговая ничья удовлетворила конкурентов обеих команд за места в топ-5. "Кривбасс" остался на 6-й позиции, набрав 18 очков. Тем временем "Рух" идет на 8-й строчке (15 пунктов).