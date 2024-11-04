ua en ru
Пн, 04 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

УПЛ: "Кривбасс" расписал ничью с "Рухом" к удовольствию конкурентов

Кривой Рог, Понедельник 04 ноября 2024 17:25
UA EN RU
УПЛ: "Кривбасс" расписал ничью с "Рухом" к удовольствию конкурентов Фото: Криворожцы и львовяне сильнее не обнаружили (facebook.com/fckryvbas)
Автор: Антон Федорцив

Криворожский "Кривбасс" разошелся миром с львовским "Рухом" в 12-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 12-й тур

"Кривбасс" – "Рух" – 1:1

Голы: Задерака, 48 – Карабин, 36

В стартовые минуты криворожцы попытались захватить инициативу. Однако до опасных моментов дело не дошло, а "желто-черные" постепенно отодвинули игру подальше от владений Ледвия. Впрочем, первую возможность упустил "Кривбасс" – Задерака на экваторе тайма пробил мимо штанги из пределов штрафной.

После небольшой паузы команды взорвались остротой после получаса игрового времени. Сначала львовянин Пастух пробил мимо ворот со входа в штрафную, а Микитишин в ответ неудачно пробил головой после навеса с правого фланга. На 36-й же "Рух" повел в счете, когда Карабин замкнул дальнюю штангу после вырезанной от правого края передачи Сыча.

Едва ли не в следующей атаке подопечные Виталия Пономарева могли удвоить преимущество. Львовяне разогнали похожую на голевую атаку, но попытку Романа после прострела Квасницы заблокировали. Выстрел же Федора с дистанции пролетел у штанги ворот криворожцев.

"Кривбасс" пошел атаковать со стартом второй половины. Вот Задерака проверил бдительность Ледвия дальним ударом. Оказалось, что это была репетиция. На 48-й минуте Соса из глубины загрузил мяч в центр штрафной, а Задерака перебросил мяч над голкипером и добил в пустые ворота.

По инерции команда Юрия Вернидуба провела еще несколько атак. Впрочем, создать опасность у ворот "Руха" не удалось. "Желто-черные" могли во второй раз выйти вперед усилиями Квасницы, но с его коварным ударом из-под защитника справился Клищук.

На следующий же момент пришлось ждать до финального отрезка. На 81-й минуте Задерака отвоевал мяч на углу штрафной, но дальше в падении пробил рядом со штангой. "Рух" ответил на 89-й – Сыч с лета пробил выше ворот после передачи Романа. В конце концов цифры на табло не изменились.

Итоговая ничья удовлетворила конкурентов обеих команд за места в топ-5. "Кривбасс" остался на 6-й позиции, набрав 18 очков. Тем временем "Рух" идет на 8-й строчке (15 пунктов).

К слову, накануне "Динамо" дома разгромило "Ингулец" с дублем Ваната.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат Украины УПЛ
NEWS
Дверь открыта. Бригады ВСУ призывают военных возвращаться после СОЧ
Дверь открыта. Бригады ВСУ призывают военных возвращаться после СОЧ
DAILY
Не только Трамп или Харрис. Почему для Украины важны выборы в Конгресс США
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не только Трамп или Харрис. Почему для Украины важны выборы в Конгресс США