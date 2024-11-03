"Динамо" вдома розгромило "Інгулець" і відновило лідерство в Прем'єр-лізі
Київське "Динамо" з великим рахунком перемогло петровський "Інгулець" в 12-му турі чемпіонату України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Україна, Прем'єр-ліга, 12-й тур
"Динамо" – "Інгулець" – 5:2
Голи: Ванат, 3, 44, Кабаєв, 25, Малиш, 39 (автогол), Шапаренко, 74 – Кисленко, 34, Михавко, 58 (автогол)
Столичний гранд активно розпочав і забив швидкий м'яч. На 4-й хвилині Дубінчак видав класну передачу через півполя на вривання Ванату. Той утік від оборонців, пішов убік від воротаря і відправив м'яч у порожні ворота гостей.
Гол змінив плани "Інгульця" на матч. Тепер сенсу відсиджуватися в обороні не було, тож петровці провели кілька небезпечних атак. Двічі на ударних позиціях опинився Кисленко: у першому випадку головою пробив повз стійку, а в другому – не влучив у рамку з відскоку.
Щоб збити запал гостей, "Динамо" додало в активності та забило вдруге. Караваєв подав із правого флангу, а Кабаєв зіграв на випередження і в дотик відправив м'яч під поперечину. Тим не менше, доволі швидко "Інгулець" розмочив рахунок – Кисленко найкраще зорієнтувався у штрафному киян після кутового та відправив сферу в дальній кут.
Однак, нав'язати реальну конкуренцію господарям петровці не зуміли. Ще до перерви "Динамо" зробило рахунок розгромним. Спершу Малиш зрізав у власні ворота навіс Шапаренка з лівого флангу. А на передостанній хвилині тайму Ванат увірвався в штрафний та влучно пробив у ближній кут.
"Інгулець" не кинув грати. На старті другої половини Могильний з меж штрафного пробив вище воріт киян після передачі П'ятова. А на 58-й хвилині петровці скоротили відставання – той же Могильний накрутив двох опонентів і прострілив на Кисленка, та Михавко зіграв на випередження і оформив третій (!) автогол у сезоні.
"Біло-сині" відповіли кількома моментами. Ось постріл Буяльського низом парирував Паламарчук, а Ванат не зміг переграти голкіпера з гострого кута. Петровці організували нагоду для Вілівальда з кутового, але надійно зіграв Бущан. Потім воротар "Динамо" ще й впорався з ударом Білоцерковця.
Розмін змарнованими моментами зупинили кияни. На 74-й хвилині Шапаренко в центрі штрафного отримав передачу Дубінчака та пробив, а Паламарчук відбив м'яч на Ваната. Той не пробив сам, а повернув на партнера, який з другої спроби відправив м'яч у сітку.
Під завісу зустрічі столичний гранд міг робити рахунок геть непристойним. Однак, ні Бражко, ні Волошин забити вшосте не змогли. Зрештою, "Динамо" здобуло впевнену перемогу та повернувся в лідери УПЛ. Кияни та "Олександрія" мають по 29 очок. "Інгулець" же – безнадійний аутсайдер (5 пунктів).
До слова, напередодні "Шахтар" втримав перемогу над "Чорноморцем" у Львові.
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