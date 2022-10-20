УПЛ дізналася вердикт щодо проведення матчів у Києві, – ЗМІ

Поєдинки Прем'єр-ліги, найімовірніше, повернуться до столиці України вже незабаром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tribuna.com.
УПЛ нібито отримала дозвіл влади та правоохоронців на проведення матчів у Києві. Після ескалації війни РФ проти України з регулярними обстрілами столиці діяла заборона на проведення матчів там.
Від такого рішення виграє київське "Динамо". Команда Мірчі Луческу змушена була пропустити 8-й тур чемпіонату, в якому повинна була прийняти харківський "Металіст". Натомість "біло-сині", вочевидь, зможуть зіграти на НСК "Олімпійський" проти полтавської "Ворскли".
Цей матч запланований на 23 жовтня. Старт поєдинку – о 13:00. Наразі на офіційних ресурсах Прем'єр-ліги не вказали місце проведення зустрічі.
На вихідних "Шахтар" виграв Класичне в "Динамо" у Львові. Забитими в складі "гірників" м'ячами відзначилися Зубков, Мудрик і Сікан. Гол Ваната виявився єдиним для "біло-синіх".
До слова, напередодні "Шахтар" завдав "Колосу" розгромної поразки на "Арені Львів".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.