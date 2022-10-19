Через мобілізацію в Росії з країни не випустили понад 1 млн осіб, - росЗМІ

Російська влада через мобілізацію заборонила виїзд з країни більш ніж 1 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський незалежний журналістський проект "Астра".

Видання з посиланням на джерела пише, що у зв'язку з проведенням "часткової мобілізації" виїзд з країни заборонили 1 025 703 росіянам. Відповідна інформація міститься у базі даних Прикордонної служби ФСБ Російської Федерації.

Фото: згідно з базою даних ФСБ, виїзд з Росії заборонено для більш ніж 1 млн осіб