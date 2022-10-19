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Через мобілізацію в Росії з країни не випустили понад 1 млн осіб, - росЗМІ

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Москва, Середа 19 жовтня 2022 18:45
Через мобілізацію в Росії з країни не випустили понад 1 млн осіб, - росЗМІ Фото: через мобілізацію в Росії людям забороняють виїзд з країни (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Російська влада через мобілізацію заборонила виїзд з країни більш ніж 1 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський незалежний журналістський проект "Астра".

Видання з посиланням на джерела пише, що у зв'язку з проведенням "часткової мобілізації" виїзд з країни заборонили 1 025 703 росіянам. Відповідна інформація міститься у базі даних Прикордонної служби ФСБ Російської Федерації.

Через мобілізацію в Росії з країни не випустили понад 1 млн осіб, - росЗМІ

Фото: згідно з базою даних ФСБ, виїзд з Росії заборонено для більш ніж 1 млн осіб

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія може організувати примусову мобілізацію в окупованому Маріуполі через успіхи Збройних сил України.

За даними російських ЗМІ, Москва стала одним із перших російських регіонів, який вирішив зупинити мобілізацію через антипутінський тренд.

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