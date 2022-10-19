Через мобілізацію в Росії з країни не випустили понад 1 млн осіб, - росЗМІ
Російська влада через мобілізацію заборонила виїзд з країни більш ніж 1 млн осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський незалежний журналістський проект "Астра".
Видання з посиланням на джерела пише, що у зв'язку з проведенням "часткової мобілізації" виїзд з країни заборонили 1 025 703 росіянам. Відповідна інформація міститься у базі даних Прикордонної служби ФСБ Російської Федерації.
Фото: згідно з базою даних ФСБ, виїзд з Росії заборонено для більш ніж 1 млн осіб
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія може організувати примусову мобілізацію в окупованому Маріуполі через успіхи Збройних сил України.
За даними російських ЗМІ, Москва стала одним із перших російських регіонів, який вирішив зупинити мобілізацію через антипутінський тренд.
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