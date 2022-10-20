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УПЛ узнала вердикт относительно проведения матчей в Киеве, – СМИ

Фото: В прошлом году осенью "Динамо" проиграло "Ворскле" в Киеве (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Поединки Премьер-лиги, вероятнее всего, вернутся в столицу Украины уже в скором времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tribuna.com.

УПЛ якобы получила разрешение властей и правоохранителей на проведение матчей в Киеве. После эскалации войны РФ против Украины с регулярными обстрелами столицы действовал запрет на проведение матчей там.

От такого решения выигрывает киевское "Динамо". Команда Мирчи Луческу вынуждена была пропустить 8-й тур чемпионата, в котором должна была принять харьковский "Металлист". "Бело-синие", очевидно, смогут сыграть на НСК "Олимпийский" против полтавской "Ворсклы".

Этот матч запланирован на 23 октября. Старт поединка – в 13:00. На официальных ресурсах Премьер-лиги пока не указали место проведения встречи.

На выходных "Шахтер" выиграл Классическое у "Динамо" во Львове. Забитыми в составе "горняков" мячами отличились Зубков, Мудрик и Сикан. Гол Ваната оказался единственным для "бело-синих".

К слову, накануне "Шахтер" нанес "Колосу" разгромное поражение на "Арене Львов".

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