УПЛ узнала вердикт относительно проведения матчей в Киеве, – СМИ

УПЛ якобы получила разрешение властей и правоохранителей на проведение матчей в Киеве. После эскалации войны РФ против Украины с регулярными обстрелами столицы действовал запрет на проведение матчей там.

От такого решения выигрывает киевское "Динамо". Команда Мирчи Луческу вынуждена была пропустить 8-й тур чемпионата, в котором должна была принять харьковский "Металлист". "Бело-синие", очевидно, смогут сыграть на НСК "Олимпийский" против полтавской "Ворсклы".

Этот матч запланирован на 23 октября. Старт поединка – в 13:00. На официальных ресурсах Премьер-лиги пока не указали место проведения встречи.

На выходных "Шахтер" выиграл Классическое у "Динамо" во Львове. Забитыми в составе "горняков" мячами отличились Зубков, Мудрик и Сикан. Гол Ваната оказался единственным для "бело-синих".