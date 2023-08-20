УПЛ: "Динамо" драматично програло "Чорноморцю" на виїзді

Україна, Прем'єр-ліга, 4-й тур

"Чорноморець" – "Динамо" – 3:2

Голи: Авагімян, 20, Штогрин, 53, Ієде, 90+1 – Ярмоленко, 48, Сидорчук, 61

Вилучення: Сирота, 83 (Д, друга жовта картка)

У дебюті зустрічі найнебезпечніший момент створили гості – Ванат поцілив у хрестовину після закидання Ярмоленка. Проте, відкрили рахунок "моряки". На 20-й хвилині Авагімян перехопив м'яч на вході в штрафний та ударом від однієї стійки під іншу змусив киян капітулювати.

Після пропущеного м'яча "динамівці" перехопили ініціативу. Однак, територіальний контроль довго дивідендів команді Мірчі Луческу не приносив. Лише перед перервою Шапаренко пробив повз ворота з кількох метрів, а Ванат після пасу Сидорчука влучив у кіпера.

Зате на старті другої половини "Динамо" таки забило у відповідь. Одесити проґавили контратаку киян лівим флангом. Шапаренко віддав на Ярмоленка, а ветеран у дотик відправив м'яч у сітку воріт "Чорноморця" – 1:1.

Утім, радість уболівальників столичного гранда тривала недовго. "Моряки" вдруге вийшли вперед за якихось п'ять хвилин. Цей гол став наслідком провалу оборони "Динамо". Зрештою, Штогрин вискочив віч-на-віч із Нещеретом під гострим кутом і з другої спроби переграв воротаря.

"Біло-сині" згодом зуміли знову відігратися. Ванат отримав передачу з глибини та з правого краю увірвався в штрафний майданчика. Далі нападник відкинув під удар Сидорчуку, а капітан киян технічно поклав м'яч у дальній кут.

"Динамо" додало в атаці ще більше. Ось Ярмоленко пробив над поперечиною. Потім упродовж однієї атаки кіпер "Чорноморця" Шевченка та оборонці відбили 3 (!) удари – від Шапаренка, Караваєва та Ярмоленка. Нарешті Дячук після пасу останнього відправив м'яч поруч зі стійкою.

Шанси киян вирвати перемогу на 83-й хвилині зруйнував Сирота. Оборонець "біло-синіх" зірвав швидку атаку "моряків", заваливши Ієде. Арбітр виписав центрбеку "гірчичник", який став для нього другим. У меншості "Динамо" вже довелося слідкувати за власними воротами.

Та втримати нічию столичний колектив не зумів. На першій доданій арбітром хвилині Ієде покарав вітчизняний гранд за грубу гру раніше. У черговій контратаці "моряків" Авагімян вивів Шпора на ворота "Динамо", а той відкинув на нігерійця – Ієде забив уже в порожні ворота та приніс "Чорноморцю" три очки.