"Дніпро-1" сенсаційно поступився "Оболоні" в Прем'єр-лізі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 4-й тур

"Дніпро-1" – "Оболонь" – 1:2

Голи: Піхальонок, 16 (пенальті) – Тарануха, 46, Краснопір, 83

"Спортклубівці" заволоділи ініціативою з перших хвилин. Найбільше в складі команди Олександра Кучера старався Білл. Ось бразилець спробував пробити з гострого кута (блокування оборонця), а згодом заробив кутовий для "Дніпра-1". Тут же Ківінда пробив над поперечиною.

На 15-й хвилині Білл віддав на Рубчинський, який пробив вище воріт із меж штрафного. Та в цьому епізоді проти хавбека сфолили, тож арбітр призначив одинадцятиметровий. До позначки підійшов Піхальонок і відправив м'яч точнісінько в кут.

Забитий м'яч лише додав "Дніпру-1" впевненості. "Спортклубівці" ззовні легко контролювали перебіг подій, а "пивовари" до кінця першого тайму ніяк себе не проявили в атаці. Не дивно, що в перерві тренерський штаб "Оболоні" провів подвійну заміну.

Плоди такого рішення кияни отримали зі старту другої половини. Гості організували контратаку, на фініші якої Тарануха отримав пас "джокера" Краснопіра та потужним ударом зняв павутину з ближньої дев'ятки воріт. Кінарейкін врятувати "Дніпро-1" не зміг – 1:1.

"Спортклубівці" змушені були розпочати заново. Підопічні Кучера затиснули "пивоварів" на чужій половині, але в цих атаках господарям відчутно бракувало вирішального пострілу. Хіба на 70-й хвилині Каплієнко підключився до атаки, але пробив над поперечиною.

У відповідь "Оболонь" організувала два моменти – Черненко діагональною "гарматою" відправив м'яч повз дальню стійку, а Груша з відсоку пробив у кут, але кіпер перевів на кутовий. Та на 83-й кияни таки забили вдруге. Той же Груша прихованою передачею вивів Краснопіра на побачення з Кінарейкіним, а нападник холоднокровно реалізував нагоду – 1:2 у підсумку.