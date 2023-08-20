ua en ru
Нд, 20 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Дніпро-1" сенсаційно поступився "Оболоні" в Прем'єр-лізі

Новость на русском →
Ужгород, Неділя 20 серпня 2023 16:57
"Дніпро-1" сенсаційно поступився "Оболоні" в Прем'єр-лізі Фото: "Пивовари" зганьбили віце-чемпіона України (scdnipro1.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Столична "Оболонь" здобула несподівану перемогу над "Дніпром-1" у четвертому турі чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 4-й тур

"Дніпро-1" – "Оболонь" – 1:2

Голи: Піхальонок, 16 (пенальті) – Тарануха, 46, Краснопір, 83

"Спортклубівці" заволоділи ініціативою з перших хвилин. Найбільше в складі команди Олександра Кучера старався Білл. Ось бразилець спробував пробити з гострого кута (блокування оборонця), а згодом заробив кутовий для "Дніпра-1". Тут же Ківінда пробив над поперечиною.

На 15-й хвилині Білл віддав на Рубчинський, який пробив вище воріт із меж штрафного. Та в цьому епізоді проти хавбека сфолили, тож арбітр призначив одинадцятиметровий. До позначки підійшов Піхальонок і відправив м'яч точнісінько в кут.

Забитий м'яч лише додав "Дніпру-1" впевненості. "Спортклубівці" ззовні легко контролювали перебіг подій, а "пивовари" до кінця першого тайму ніяк себе не проявили в атаці. Не дивно, що в перерві тренерський штаб "Оболоні" провів подвійну заміну.

Плоди такого рішення кияни отримали зі старту другої половини. Гості організували контратаку, на фініші якої Тарануха отримав пас "джокера" Краснопіра та потужним ударом зняв павутину з ближньої дев'ятки воріт. Кінарейкін врятувати "Дніпро-1" не зміг – 1:1.

"Спортклубівці" змушені були розпочати заново. Підопічні Кучера затиснули "пивоварів" на чужій половині, але в цих атаках господарям відчутно бракувало вирішального пострілу. Хіба на 70-й хвилині Каплієнко підключився до атаки, але пробив над поперечиною.

У відповідь "Оболонь" організувала два моменти – Черненко діагональною "гарматою" відправив м'яч повз дальню стійку, а Груша з відсоку пробив у кут, але кіпер перевів на кутовий. Та на 83-й кияни таки забили вдруге. Той же Груша прихованою передачею вивів Краснопіра на побачення з Кінарейкіним, а нападник холоднокровно реалізував нагоду – 1:2 у підсумку.

До слова, напередодні "Рух" розписав нічию з "Колосом" у Львові.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Оболонь УПЛ Чемпионат Украины Днепр-1
NEWS
Україна отримає від Нідерландів 42 літаки F-16, - Зеленський
Україна отримає від Нідерландів 42 літаки F-16, - Зеленський
DAILY
(Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч (Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні