УПЛ: "Динамо" драматически проиграло "Черноморцу" на выезде

Украина, Премьер-лига, 4-й тур

"Черноморец" – "Динамо" – 3:2

Голы: Авагимян, 20, Штогрин, 53, Иеде, 90+1 – Ярмоленко, 48, Сидорчук, 61

Удаление: Сирота, 83 (Д, вторая желтая карточка)

В дебюте встречи самый опасный момент создали гости – Ванат попал в крестовину после заброса Ярмоленко. Тем не менее, открыли счет "моряки". На 20-й минуте Авагимян перехватил мяч на входе в штрафную и ударом от одной штанги под другую заставил киевлян капитулировать.

После пропущенного мяча "динамовцы" перехватили инициативу. Однако территориальный контроль долго дивидендов команде Мирчи Луческу не приносил. Лишь перед перерывом Шапаренко пробил мимо ворот с нескольких метров, а Ванат после паса Сидорчука попал в кипера.

Зато на старте второй половины "Динамо" все же забило в ответ. Одесситы упустили контратаку киевлян левым флангом. Шапаренко отдал на Ярмоленко, а ветеран в касание отправил мяч в сетку ворот "Черноморца" – 1:1.

Впрочем, радость болельщиков столичного гранда была недолгой. "Моряки" во второй раз вышли вперед через пять минут. Этот гол стал следствием провала обороны "Динамо". В конце концов, Штогрин выскочил один на один с Нещеретом под острым углом и со второй попытки переиграл вратаря.

"Бело-синие" впоследствии сумели снова отыграться. Ванат получил передачу из глубины и с правого края ворвался в штрафную. Затем нападающий сбросил под удар Сидорчуку, а капитан киевлян технично уложил мяч в дальний угол.

"Динамо" прибавило в атаке еще больше. Вот Ярмоленко пробил выше перекладины. Затем в течение одной атаки кипер "Черноморца" Шевченко и защитники отразили 3 (!) удара – от Шапаренко, Караваева и Ярмоленко. Наконец Дячук после паса последнего отправил мяч рядом со штангой.

Шансы киевлян вырвать победу на 83-й минуте разрушил Сирота. Защитник "бело-синих" сорвал быструю атаку "моряков", завалив Иеде. Арбитр выписал центрбеку "горчичник", ставший для него вторым. В меньшинстве "Динамо" уже пришлось следить за своими воротами.

Но удержать ничью столичный коллектив не сумел. На первой добавленной арбитром минуте Иеде наказал отечественный гранд за грубую игру ранее. В очередной контратаке "моряков" Авагимян вывел Шпора на ворота "Динамо", а тот отбросил нигерийцу – Иеде забил в уже пустые ворота и принес "Черноморцу" три очка.