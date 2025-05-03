УПЛ: "Динамо" відібрало "золото" у "Шахтаря" (відео)

УПЛ, 27-й тур

"Чорноморець" – "Шахтар" – 0:3

Голи: Бондаренко, 55, Невертон, 71, 75

"Інгулець" – "Динамо" – 0:4

Голи: Діхтярук, 38 (автогол), Шапаренко, 40, Михайленко, 55, Ванат, 59

"Більярдний" дубль Невертона

"Шахтар" у Одесі протистояв місцевому "Чорноморцю" з легендою "гірників" Ярославом Ракицьким у складі.

Гості домінували протягом усієї гори, але відкрили рахунок лише на початку другого тайму. "Шахтар" отримав право на штрафний, який взявся виконувати Бондаренко. М'яч рикошетом від стінки влетів у ворота.

А вже у кінцівці, коли "Чорноморець" помітно підсів, дубль оформив бразилець Невертон. Його голи виявилися схожими, якщо не як близнюки, то принаймні, як двійнята. В обох випадках вінгер "Шахтаря" більярдними ударами вражав дальній кут воріт.

Цією перемогою "гірники" забезпечили собі, мінімум, бронзові нагороди чемпіонату України. Хоча боротьба з "Олександрією" за "срібло" продовжується (наразі відставання скоротилося до трьох очок). "Шахтар" продовжує свою серію сезонів у призовій трійці, яка бере початок у 1997 році.

17-й гол Ваната

"Динамо" з ще більшою легкістю розбило "Інгулець" з Петрового, причому зробило це на стадіоні свого головного конкурента в суперечці за "золото". Справа у тому, що команда Василя Кобина через проблеми з власною ареною, зараз приймає суперників у Олександрії.

Вже у першому таймі кияни створили комфортний заділ для перемоги. Спочатку після розіграшу штрафного оборонець господарів Діхтярук зрізав м'яч у власні ворота. А згодом Шапаренко подвоїв перевагу після ефектного пасу п'ятою від Буяльського.

Після перерви "Динамо" не збавило темпу і ще двічі вразило ворота суперника. До розгромного рахунок довів Михайленко дальнім ударом. А крапку поставив Ванат, увірвавшись до штрафного. Нападник киян забив у четвертому матчі поспіль і довів свій загальний рахунок в УПЛ до 17-ти м'ячів.

Перемога "Динамо" остаточно позбавила шансів "Шахтар" зберегти чемпіонство. За три тури різниця у 10 очок не відіграється. Тому єдиним конкурентом киян залишилась "Олександрія", перевага над якою сягнула 7-ми пунктів.