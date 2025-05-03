"Дніпро" виграв баскетбольну Суперлігу вдруге поспіль
"Дніпро" вдруге поспіль став чемпіоном України з баскетболу. Команда захистила титул у протистоянні зі столичним "Київ-Баскетом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної Федерації баскетболу.
Як пройшла фінальна серія
Баскетбол, чемпіонат України, фінальна серія
"Дніпро" – "Київ-Баскет" – 2:1 (89:70, 56:73, 69:66)
Дніпряни не знали поразок протягом всього регулярного чемпіонату та перших двох етапів плей-офф. Коли в першому фінальному матчі вони вдома легко переграли суперників зі столиці (89:70), здалося, що команді під силу пройти без осічок увесь сезон.
Але "Київ-Баскет" зумів дати бій команді Володимира Коваля. Більш того, у домашній фінальній зустрічі він переграв чемпіонів дуже впевнено – 73:56.
Тож доля "золота" вирішувалася в третьому поєдинку, який знову пройшов у Дніпрі. Після трьох четвертей матчу господарі мали переконливу перевагу – 56:42. Але в заключній чверті "Київ-Баскет" ледь не зробив неможливе.
Підопічні Дмитра Забірченка майже переломили хід поєдинку. Наприкінці матчу гості скоротили різницю до трьох очок – однієї успішної атаки. Втім, "Дніпро" у вирішальні секунди діяв без помилок і довів гру до перемоги – 69:66.
Найрезультативнішим гравцем вирішальної зустрічі став капітан "Дніпра" Станіслав Тимофеєнко – на його рахунку 26 очок.
"Дніпро" став чемпіоном України вдруге поспіль та втретє в історії. Перше "золото" команда здобула в 2020 році.
Бронзові нагороди чемпіонату-2024/25 вибороли "Черкаські Мавпи", які у триматчевій серії здолали минулорічного фіналіста – "Рівне".
Хто вигравав чемпіонат України
Баскетбольна першість України розігрується з 1992 року. У 1996-му турнір отримав назву Суперліга.
З того часу чемпіонами ставали дев'ять клубів. Однак лише два "золотих" колективи грають в Суперлізі досі – це "Черкаські Мавпи" та "Дніпро". Інші з різних причин припинили існування.
Усі чемпіони України з баскетболу:
- "Будівельник" (Київ) – 11 титулів (1992-1997, 2011, 2013, 2014, 2017, 2023)
- "Азовмаш" (Маріуполь) – 7 (2003, 2004, 2006-2010)
- "Одеса" – 4 (1998, 1999, 2001, 2002)
- "Дніпро" – 3 (2020, 2024, 2025)
- "Хімік" (Южне) – 3 (2015, 2016, 2019)
- "Київ" – 2 (2000, 2005)
- "Прометей" (Кам'янське) – 1 (2021)
- "Черкаські Мавпи" – 1 (2018)
- "Донецьк" – 1 (2012)
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