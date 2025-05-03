УПЛ: "Динамо" отобрало "золото" у "Шахтера" (видео)

УПЛ, 27-й тур

"Черноморец" - "Шахтер" - 0:3

Голы: Бондаренко, 55, Невертон, 71, 75

"Ингулец" - "Динамо" - 0:4

Голы: Дихтярук, 38 (автогол), Шапаренко, 40, Михайленко, 55, Ванат, 59

"Бильярдный" дубль Невертона

"Шахтер" в Одессе противостоял местному "Черноморцу" с легендой "горняков" Ярославом Ракицким в составе.

Гости доминировали на протяжении всей горы, но открыли счет лишь в начале второго тайма. "Шахтер" получил право на штрафной, который взялся исполнять Бондаренко. Мяч рикошетом от стенки влетел в ворота.

А уже в концовке, когда "Черноморец" заметно подсел, дубль оформил бразилец Невертон. Его голы оказались похожими, если не как близнецы, то по крайней мере, как двойняшки. В обоих случаях вингер "Шахтера" бильярдными ударами поражал дальний угол ворот.

Этой победой "горняки" обеспечили себе, минимум, бронзовые награды чемпионата Украины. Хотя борьба с "Александрией" за "серебро" продолжается (пока отставание сократилось до трех очков). "Шахтер" продолжает свою серию сезонов в призовой тройке, которая берет начало в 1997 году.

17-й гол Ваната

"Динамо" с еще большей легкостью разбило "Ингулец" из Петрово, причем сделало это на стадионе своего главного конкурента в споре за "золото". Дело в том, что команда Василия Кобина из-за проблем с собственной ареной, сейчас принимает соперников в Александрии.

Уже в первом тайме киевляне создали комфортный задел для победы. Сначала после розыгрыша штрафного защитник хозяев Дихтярук срезал мяч в собственные ворота. А потом Шапаренко удвоил преимущество после эффектного паса пяткой от Буяльского.

После перерыва "Динамо" не сбавило темпа и еще дважды поразило ворота соперника. До разгромного счет довел Михайленко дальним ударом. А точку поставил Ванат, ворвавшись в штрафную. Нападающий киевлян забил в четвертом матче подряд и довел свой общий счет в УПЛ до 17-ти мячей.

Победа "Динамо" окончательно лишила шансов "Шахтер" сохранить чемпионство. За три тура разница в 10 очков не отыгрывается. Поэтому единственным конкурентом киевлян осталась "Александрия", преимущество над которой достигло 7-ми пунктов.