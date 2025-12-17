ua en ru
Ср, 17 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

UPG підтримала зимовий сезон Ukraine WOW та подарувала квитки для ВПО та членів родин військових

Середа 17 грудня 2025 13:34 promo
UA EN RU
UPG підтримала зимовий сезон Ukraine WOW та подарувала квитки для ВПО та членів родин військових Фото: UPG підтримала зимовий сезон виставки Ukraine WOW (пресслужба)
Автор: Ілона Свиридова

Популярна виставка Ukraine WOW відкрила зимовий сезон з оновленою експозицією. Партнером стала мережа АЗК UPG, яка також подарувала 1000 квитків для внутрішньо переміщених осіб та членів родин військових.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресреліз ініціативи.

Як повідомляється, щоб отримати квитки на виставку ВПО та родинам військових потрібно заповнити форму за посиланням.

Ukraine WOW: що відомо про виставку

Інтерактивна виставка-присвята Ukraine WOW - це понад сто експонатів (від шаблі гетьмана Івана Мазепи до чемпіонського пояса боксера Олександра Усика) та десятки інтерактивних зон, завдяки яким можна мандрувати Україною у VR-окулярах, відчувати причетність до видатних українців минулого та гордість за те, як попри велику війну відбуваються вау сучасні.

UPG підтримала зимовий сезон Ukraine WOW та подарувала квитки для ВПО та членів родин військовихФото: Володимир Петренко - засновник UPG (пресслужба)

Засновник UPG Володимир Петренко під час відкриття зимового сезону наголосив на важливості підтримки культурних ініціатив та звернув увагу на знакову роль інсталяції тризуба: "Новий сезон Ukraine WOW вкотре підкреслює силу та унікальність України. Особливо приємно, що ми маємо можливість розповісти більше про історію Коростеня - міста, де я почав перші кроки у бізнесі. 12 лютого 1918 року в штабному вагоні на коростенському вокзалі Мала Рада затвердила герб УНР - знак Київської Держави часів Володимира Святого. А Коростень назавжди вписав себе в підручники з історії".

UPG підтримала зимовий сезон Ukraine WOW та подарувала квитки для ВПО та членів родин військовихФото: Історія Коростеня на Ukraine WOW (пресслужба)

Керівниця Ukraine WOW Юлія Соловей: "Проєкт Ukraine WOW був би неможливим без підтримки українського бізнесу. Я радію, що все більше компаній усвідомлюють: культурні проєкти допомагають обʼєднувати довкола себе українців та будувати емоційний звʼязок зі своєю аудиторією. Переосмислюючи нашу спадщину, такі ініціативи стають джерелом сили та натхнення".

UPG підтримала зимовий сезон Ukraine WOW та подарувала квитки для ВПО та членів родин військовихФото: Команда UPG (пресслужба)

Де знаходиться та графік роботи Ukraine WOW

Виставка розташована у спеціально обладнаному просторі на 14-й колії Київського центрального залізничного вокзалу. Вона працюватиме до 11 січня 2026 року включно.

Графік роботи:

  • Вівторок - четвер: з 11:00 до 20:00.
  • П’ятниця - субота: з 10:00 до 21:00.
  • Неділя: з 10:00 до 20:00.
  • Понеділок - вихідний.

Графік роботи у святкові дні:

  • 24 грудня: з 11:00 до 16:00.
  • 25 грудня виставка працює у звичайному режимі (10:00 - 20:00).
  • 31 грудня: з 11:00 до 16:00.
  • 1 січня - вихідний.

UPG підтримала зимовий сезон Ukraine WOW та подарувала квитки для ВПО та членів родин військовихФото: Ukraine WOW - тут оживає казка (пресслужба)

Про UPG

UPG - це українська група компаній, що спеціалізується на торгівлі нафтопродуктами. Мережа АЗК UPG входить до трійки найбільших операторів України за кількістю станцій.

Група має власну логістичну інфраструктуру та здійснює прямі постачання пального з провідних НПЗ Європи та США.

Читайте РБК-Україна в Google News
UPG Внутрішньо переміщені особи
Новини
ЗСУ відкинули окупантів від Куп’янська та контролюють майже 90% міста, - Сирський
ЗСУ відкинули окупантів від Куп’янська та контролюють майже 90% міста, - Сирський
Аналітика
Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі