UPG підтримала зимовий сезон Ukraine WOW та подарувала квитки для ВПО та членів родин військових

Популярна виставка Ukraine WOW відкрила зимовий сезон з оновленою експозицією. Партнером стала мережа АЗК UPG, яка також подарувала 1000 квитків для внутрішньо переміщених осіб та членів родин військових.

Як повідомляється, щоб отримати квитки на виставку ВПО та родинам військових потрібно заповнити форму за посиланням.

Ukraine WOW: що відомо про виставку

Інтерактивна виставка-присвята Ukraine WOW - це понад сто експонатів (від шаблі гетьмана Івана Мазепи до чемпіонського пояса боксера Олександра Усика) та десятки інтерактивних зон, завдяки яким можна мандрувати Україною у VR-окулярах, відчувати причетність до видатних українців минулого та гордість за те, як попри велику війну відбуваються вау сучасні.

Засновник UPG Володимир Петренко під час відкриття зимового сезону наголосив на важливості підтримки культурних ініціатив та звернув увагу на знакову роль інсталяції тризуба: "Новий сезон Ukraine WOW вкотре підкреслює силу та унікальність України. Особливо приємно, що ми маємо можливість розповісти більше про історію Коростеня - міста, де я почав перші кроки у бізнесі. 12 лютого 1918 року в штабному вагоні на коростенському вокзалі Мала Рада затвердила герб УНР - знак Київської Держави часів Володимира Святого. А Коростень назавжди вписав себе в підручники з історії".

Керівниця Ukraine WOW Юлія Соловей: "Проєкт Ukraine WOW був би неможливим без підтримки українського бізнесу. Я радію, що все більше компаній усвідомлюють: культурні проєкти допомагають обʼєднувати довкола себе українців та будувати емоційний звʼязок зі своєю аудиторією. Переосмислюючи нашу спадщину, такі ініціативи стають джерелом сили та натхнення".

Де знаходиться та графік роботи Ukraine WOW

Виставка розташована у спеціально обладнаному просторі на 14-й колії Київського центрального залізничного вокзалу. Вона працюватиме до 11 січня 2026 року включно.

Графік роботи:

Вівторок - четвер: з 11:00 до 20:00.

П’ятниця - субота: з 10:00 до 21:00.

Неділя: з 10:00 до 20:00.

Понеділок - вихідний.

Графік роботи у святкові дні:

24 грудня: з 11:00 до 16:00.

25 грудня виставка працює у звичайному режимі (10:00 - 20:00).

31 грудня: з 11:00 до 16:00.

1 січня - вихідний.

Про UPG

UPG - це українська група компаній, що спеціалізується на торгівлі нафтопродуктами. Мережа АЗК UPG входить до трійки найбільших операторів України за кількістю станцій.

Група має власну логістичну інфраструктуру та здійснює прямі постачання пального з провідних НПЗ Європи та США.