Главная » Бизнес

UPG поддержала зимний сезон Ukraine WOW и подарила билеты для ВПЛ и членов семей военных

Среда 17 декабря 2025 13:34 promo
UPG поддержала зимний сезон Ukraine WOW и подарила билеты для ВПЛ и членов семей военных Фото: UPG поддержала зимний сезон выставки Ukraine WOW (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Популярная выставка Ukraine WOW открыла зимний сезон с обновленной экспозицией. Партнером стала сеть АЗК UPG, которая также подарила 1000 билетов для внутренне перемещенных лиц и семей военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз инициативы.

Как сообщается, чтобы получить билеты на выставку ВПЛ и семьям военных необходимо заполнить форму по ссылке.

Ukraine WOW: что известно о выставке

Интерактивная выставка-посвящение Ukraine WOW - это более ста экспонатов (от сабли гетмана Ивана Мазепы до чемпионского пояса боксера Александра Усика) и десятки интерактивных зон, благодаря которым можно путешествовать по Украине в VR-очках, ощущать причастность к выдающимся украинцам прошлого и гордость за то, что несмотря на войну происходят вау современные.

UPG поддержала зимний сезон Ukraine WOW и подарила билеты для ВПЛ и членов семей военныхФото: Владимир Петренко - основатель UPG (пресс-служба)

Основатель UPG Владимир Петренко во время открытия зимнего сезона отметил важность поддержки культурных инициатив и обратил внимание на знаковую роль инсталляции трезубца: "Новый сезон Ukraine WOW в очередной раз подчеркивает силу и уникальность Украины. Особенно приятно, что мы имеем возможность рассказать больше об истории Коростеня - города, где я начал первые шаги в бизнесе. 12 февраля 1918 года в штабном вагоне на коростенском вокзале Малая Рада утвердила герб УНР - знак Киевского государства времен Владимира Святого. А Коростень навсегда вписал себя в учебники истории".

UPG поддержала зимний сезон Ukraine WOW и подарила билеты для ВПЛ и членов семей военныхФото: История Коростеня на Ukraine WOW (пресс-служба)

Руководитель Ukraine WOW Юлия Соловей: "Проект Ukraine WOW был бы невозможен без поддержки украинского бизнеса. Я радуюсь, что все больше компаний осознают: культурные проекты помогают объединять вокруг себя украинцев и строить эмоциональную связь со своей аудиторией. Переосмысливая наше наследие, такие инициативы становятся источниками силы и вдохновения".

UPG поддержала зимний сезон Ukraine WOW и подарила билеты для ВПЛ и членов семей военныхФото: Команда UPG (пресс-служба)

Где находится и график работы Ukraine WOW

Выставка расположена в специально оборудованном пространстве на 14-м пути Киевского центрального железнодорожного вокзала. Она будет работать до 11 января 2026 включительно.

График работы:

  • Вторник - четверг: с 11:00 до 20:00.
  • Пятница - суббота: с 10:00 до 21:00.
  • Воскресенье: с 10:00 до 20:00.
  • Понедельник - выходной.

График работы в праздничные дни:

  • 24 декабря: с 11:00 до 16:00.
  • 25 декабря выставка работает в обычном режиме (10:00 - 20:00).
  • 31 декабря: с 11:00 до 16:00.
  • 1 января - выходной.

UPG поддержала зимний сезон Ukraine WOW и подарила билеты для ВПЛ и членов семей военныхФото: Ukraine WOW - здесь оживает сказка (пресс-служба)

О UPG

UPG - это украинская группа компаний, специализирующаяся на торговле нефтепродуктами. Сеть АЗК UPG входит в тройку крупнейших операторов Украины по количеству станций.

Группа имеет собственную логистическую инфраструктуру и осуществляет прямые поставки топлива из ведущих НПЗ Европы и США.

