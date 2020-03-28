Уже за 28: укрепится ли курс гривны к доллару после паники из-за карантина

Ситуация на валютном рынке заметно изменилась, говорит замглавы НБУ Олег Чурий. Если на прошлой неделе, когда по всей стране ужесточили карантин, НБУ для сглаживания колебаний продал более 1 млрд долларов, то на этой неделе два дня Нацбанк вообще не выходил на рынок. А за три дня, в которые НБУ проводил интервенции, объем продажи составил менее 80 млн долларов, заявил Чурий в пятницу.

"Спрос очень упал. Откуда он идет? Прежде всего, это украинские резиденты, компании, которые покупают валюту для выполнения экспортных контрактов, для выполнения своих долговых обязательств", – уточнил замглавы НБУ.

В банках подтверждают, что объем торгов на межбанке снижается и рынок сам себя начал балансировать в пределах 28 гривен/доллар даже без продажи инвалюты со стороны НБУ.

"Стоит отметить существенное сокращение объемов самих торгов. Основная причина – снижение деловой активности в связи с карантином и нивелирование психологической составляющей", – пояснил РБК-Украина директор департамента инвестиционного бизнеса ПУМБ Антон Стадник.

Нельзя сказать, что есть четко выраженный сегмент, который покупает валюту более других, уточнил Стадник. Единственное, на что он обратил внимание, это то, что на межбанке валюту также покупают и физлица.

"Во-первых, закон существенно упростил правила покупки валюты физлицами на межбанке, во-вторых, для них это выгоднее, чем в кассе, как с точки зрения курса, так и с точки зрения доступности. Ведь определенный дефицит наличного доллара, вызванный закрытием авиасообщения, все еще ощущается", – говорит он.

Спрос на валюту перестал быть ажиотажным, хотя нервозность, а вместе с ней и волатильность, сохраняются, говорит начальник отдела продаж казначейских продуктов "ОТП Банка" Юрий Крохмаль.

По его словам, все компании без исключения стараются закрыть и захеджировать свои обязательства по импортным операциям, а также погашают валютные кредиты, переходят на гривневое финансирование.

"Физлица продолжают переводить свои сбережения в валюту. Больше спрос именно на доллар США. Это традиционно для нашего рынка", – отметил Юрий Крохмаль.

График: НБУ

В НБУ уточняют, что спрос со стороны населения также понемногу снижается, и последнюю неделю банки больше выкупают, чем продают (если учитывать операции в обменных пунктах и онлайн).

Спрос на валюту в кассах банка со стороны населения действительно сокращается, подтверждает Антон Стадник. Основная причина – ограничение свободного перемещения по городу.

"Ввиду карантина люди стали меньше посещать отделения банков, да и сами банки временно закрывают те свои отделения, где клиентопоток сильно снизился или прекратился", – отметил топ-менеджер ПУМБ.

Кроме того, как пояснил Юрий Крохмаль, сокращается объем свободной гривны, которую население может потратить на покупку валюты, и спадает ажиотаж. "Возобновляются поставки наличной валюты (долларовых банкнот) в банки и уходит дефицит наличного рынка, который отчасти и подогревал ажиотажный спрос со стороны населения", – пояснил эксперт "ОТП Банка".

В Нацбанке говорят, что проблема с дефицитом наличной валюты из-за перебоев с авиасообщением уже решается. На этой неделе НБУ провел первый обмен наличного доллара на безналичный. В ходе аукциона банки получили для пополнения касс 130 миллионов долларов. Уже в понедельник НБУ планирует обменять еще 180 миллионов долларов наличными.

В ожидании новостей

И хотя эта неделя на межбанке оказалась спокойнее предыдущей, по мнению аналитика ИК Concorde Capital Евгении Ахтырко, еще рано говорить, что рынок не будет подвержен негативным изменениям в настроениях. Как, к примеру, 26 марта, когда курс опять начал девальвировать и НБУ снова вышел с интервенциями после двух дней без продаж, отмечает аналитик.

"Очевидно, на рынок повлияло сообщение о продлении карантина. На наш взгляд, новых всплесков в курсе в ближайшее время вряд ли удастся избежать. Негативные сигналы могут быть как внутренние, так и внешние", – полагает Ахтырко.

Эксперты соглашаются, что такие новости, как, например, подписание новой программы с МВФ или принятие налоговых стимулов для поддержки экономики, будут положительно сказываться на девальвационных ожиданиях бизнеса и снижать панические настроения на валютном рынке.

"Конечно, такие новости будут играть в противовес негативным новостям. А направление движения курса будет зависеть от того, какие настроения будут усиливаться или ослабляться", – добавила Евгения Ахтырко из ИК Concorde Capital.

По оценке Юрия Крохмаля из "ОТП Банка", до конца месяца обменный курс закрепится в диапазоне 27-28,5 гривен/доллар.