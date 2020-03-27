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Межбанк открылся ростом курса доллара

Новости » Экономика     27.03.2020 - 10:40
Межбанк открылся ростом курса доллара
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара поднялся выше 28 гривен, евро стоит дороже 31 гривны

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 27 марта 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 28,26 гривен за доллар, курс в покупке до 28,22 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 17 копеек до 31,14 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,2300 - 28,2600 грн/доллар, евро 31,1122 - 31,1453 грн/евро, российский рубль 0,3629 - 0,3635 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

28,2300

28,2600

EUR/UAH

31,1122

31,1453

RUB/UAH

0,3629

0,3635

Межбанк открылся ростом курса доллара

Напомним, 26 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 28,1900 - 28,2200 грн/доллар, евро 30,9441 - 30,9770 грн/евро, российский рубль 0,3639 - 0,3645 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 28,13 гривен за доллар, что на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 марта установлен на таком уровне: 28,1381 гривен за 1 доллар (+0,1829 грн). При этом курс доллара на 26 марта составляет 27,9552 гривен за 1 доллар.

Как сообщало РБК-Украина, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о значительном прогрессе в переговорах о новой программе расширенного финансирования (EFF) для Украины.

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, курс доллара к гривне будет расти в течение этой недели. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7-27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/28,0 грн.

НБУ на 27 марта поднял курс доллара до максимума с начала года Межбанк закрылся ростом курса доллара
Темы: Курс доллара
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