ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Курс доллара снизился на межбанке

Новости » Экономика     27.03.2020 - 17:06
Курс доллара снизился на межбанке
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар немного подешевел в конце рабочей недели

Курс доллара на межбанке в продаже 27 марта 2020 года по сравнению за закрытием предыдущей сессии снизился на 10 копеек до 28,12 гривен за доллар, курс в покупке до 28,06 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 30,94 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,0600 - 28,1200 грн/доллар, евро 30,8856 - 30,9488 грн/евро, российский рубль 0,3542 - 0,3552 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

28,0600

28,1200

EUR/UAH

30,8856

30,9488

RUB/UAH

0,3542

0,3552

Курс доллара снизился на межбанке

Напомним, 26 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 28,1900 - 28,2200 грн/доллар, евро 30,9441 - 30,9770 грн/евро, российский рубль 0,3639 - 0,3645 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 27 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 32 копейки до 28,73 гривен за доллар, курс евро вырос на 85 копеек до 31,62 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 28,06 (27,85 - 26 марта), продажи - 28,73 (28,41 - 26 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 30,58 (29,91 - 26 марта), продажи - 31,62 (30,77 - 26 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,18 (3,13 - 26 марта), продажи 3,71 (3,67 - 26 марта) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 28,18 гривен за доллар, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 30 марта установлен на таком уровне: 28,183 гривен за 1 доллар (+0,0449 грн). При этом курс доллара на 27 марта составляет 28,1381 гривен за 1 доллар.

НБУ поднял курс доллара до максимума в этом году НБУ сохранит свою политику на валютном рынке
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс доллараКурс рубляКурс евро
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь