Вперше після Другої світової. Підводний човен США потопив торпедою корабель Ірану, - Гегсет

Американська армія знищила корабель Ірану в міжнародних водах. Для цього застосували торпеду.
Про це заявив глава Пентагону Піт Гегсет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Міністр підтвердив, що американський підводний човен за допомогою торпеди потопив військовий корабель Ірану, який "почувався в безпеці в міжнародних водах".
"Це перше потоплення ворожого корабля торпедою з часів Другої світової війни. Як і в тій війні, ми воюємо, щоб перемогти", - звернув увагу Гегсет.
Нагадаємо, сьогодні, 4 березня, МЗС Шрі-Ланки повідомило, що біля берегів країни в районі міста Галле розгорнулася масштабна рятувальна операція після отримання сигналу лиха з іранського військового фрегата IRIS Dena.
У відомстві повідомили, що на борту корабля перебувало близько 180 осіб. Водночас у МОЗ Шрі-Ланки підтвердили порятунок 32 членів екіпажу.
Агентство Reuters, посилаючись на анонімні джерела в оборонних відомствах Шрі-Ланки, повідомило, що корабель зазнав атаки підводного човна, унаслідок чого 101 особа зникла безвісти, а 78 дістали поранення.
Водночас офіційні представники ВМС Шрі-Ланки спростували ці дані, заявивши, що в районі лиха не було зафіксовано інших кораблів або літаків, а цифри щодо зниклих безвісти "недостовірні".
До слова, вчора, 3 березня, президент США Дональд Трамп заявляв про те, що всі військово-морські сили Ірану були знищені.