Вперше після Другої світової. Підводний човен США потопив торпедою корабель Ірану, - Гегсет

15:59 04.03.2026 Ср
2 хв
Операція американців пройшла в місці, де іранський корабель почувався "в безпеці"
aimg Іван Носальський
Фото: Піт Гегсет, голова Пентагону (Getty Images)

Американська армія знищила корабель Ірану в міжнародних водах. Для цього застосували торпеду.

Про це заявив глава Пентагону Піт Гегсет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Читайте також: Кінець флоту Ірану? У США заявили про знищення 17 кораблів і підводного човна

Міністр підтвердив, що американський підводний човен за допомогою торпеди потопив військовий корабель Ірану, який "почувався в безпеці в міжнародних водах".

"Це перше потоплення ворожого корабля торпедою з часів Другої світової війни. Як і в тій війні, ми воюємо, щоб перемогти", - звернув увагу Гегсет.

Чутки про удар по кораблю Ірану

Нагадаємо, сьогодні, 4 березня, МЗС Шрі-Ланки повідомило, що біля берегів країни в районі міста Галле розгорнулася масштабна рятувальна операція після отримання сигналу лиха з іранського військового фрегата IRIS Dena.

У відомстві повідомили, що на борту корабля перебувало близько 180 осіб. Водночас у МОЗ Шрі-Ланки підтвердили порятунок 32 членів екіпажу.

Агентство Reuters, посилаючись на анонімні джерела в оборонних відомствах Шрі-Ланки, повідомило, що корабель зазнав атаки підводного човна, унаслідок чого 101 особа зникла безвісти, а 78 дістали поранення.

Водночас офіційні представники ВМС Шрі-Ланки спростували ці дані, заявивши, що в районі лиха не було зафіксовано інших кораблів або літаків, а цифри щодо зниклих безвісти "недостовірні".

До слова, вчора, 3 березня, президент США Дональд Трамп заявляв про те, що всі військово-морські сили Ірану були знищені.

