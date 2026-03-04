Впервые после Второй мировой. Подлодка США потопила торпедой корабль Ирана, - Хегсет

Министр подтвердил, что американская подлодка при помощи торпеды потопила военный корабль Ирана, который "чувствовал себя в безопасности в международных водах".

"Это первое потопление вражеского корабля торпедой со времен Второй мировой войны. Как и в той войне, мы воюем, чтобы победить", - обратил внимание Хегсет.

Слухи об ударе по кораблю Ирана

Напомним, сегодня, 4 марта, МИД Шри-Ланки сообщил, что у берегов страны в районе города Галле развернулась масштабная спасательная операция после получения сигнала бедствия с иранского военного фрегата IRIS Dena.

В ведомстве сообщили, что на борту корабля находились около 180 человек. При этом в Минздраве Шри-Ланки подтвердили спасение 32 членов экипажа.

Агентство Reuters, ссылаясь на анонимные источники в оборонных ведомствах Шри-Ланки, сообщило, что корабль подвергся атаке подводной лодки, в результате чего 101 человек пропал без вести, а 78 получили ранения.