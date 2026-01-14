Уперше з листопада з 2025 року: курс Bitcoin перевищив 95 000 доларів

Вартість криптовалюти Bitcoin вперше з листопада 2025 року пішла стрімко вгору. Ціна за монету перевищила 95 тисяч доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані платформи Binance.
Станом на 5:45 ранку, вартість крипти BTC склала понад 95 549 доларів США за одну одиницю монети. На графіку нижче можна помітити, що за останні стався різкий стрибок вгору.
Також зазначимо, що на графіку можна подивитися найнижчу ціну за Bitcoin, яка була нещодавно. Так, приблизно в середині листопада 2025 року ціна становила 80 600 доларів США.
Нагадаємо, 1 грудня 2025 року криптоіндустрія продовжувала мати втрати. Ринок розпочав місяць із сильних обвалів - впала ціна на Bitcoin, Ethereum та інші криптовалюти.
За словами аналітиків, причиною стало загальне зростання "risk-off" настроїв на фінансових ринках. Зокрема, інвестори масово виходили з волатильних активів і обирали більш безпечні інструменти.
Крім того, відсутність так званих "dip-збирачів" (інвесторів, які скуповують активи після падіння) і слабкі притоки в криптофонди посилили тиск на ринок.
Однак станом на 5 січня, ціна на BTC перевищила 93 тисячі доларів. За даними Bloomberg, ринок крипти відреагував таким чином на операцію США у Венесуелі з арешту Ніколаса Мадуро.