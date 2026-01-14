Впервые с ноября с 2025 года: курс Bitcoin превысил 95 000 долларов

Стоимость криптовалюты Bitcoin впервые с ноября 2025 года пошла стремительно вверх. Цена за монету превысила 95 тысяч долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные платформы Binance.
По состоянию на 5:45 утра, стоимость крипты BTC составила более 95 549 долларов США за одну единицу монеты. На графике ниже можно заметить, что за последние произошел резкий скачок вверх.
Также отметим, что на графике можно посмотреть самую низкую цену за Bitcoin, которая была недавно. Так, примерно в середине ноября 2025 года цена составила 80 600 долларов США.
Напомним, 1 декабря 2025 года криптоиндустрия продолжала иметь потери. Рынок начал месяц с сильных обвалов - упала цена на Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты.
По словам аналиков, причиной стал общий рост "risk-off" настроений на финансовых рынках. В частности, инвесторы массово выходили из волатильных активов и выбирали более безопасные инструменты.
Кроме того, отсутствие так называемых "dip-сборщиков" (инвесторов, которые скупают активы после падения) и слабые притоки в криптофонды усилили давление на рынок.
Однако по состоянию на 5 января, цена на BTC превысила 93 тысячи долларов. По данным Bloomberg, рынок крипты отреагировал таким образом на операцию США у Венесуеле по аресту Николаса Мадуро.