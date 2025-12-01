ua en ru
Пн, 01 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Ринок криптовалют у шоці: Bitcoin різко обвалився нижче 85 000 доларів

Понеділок 01 грудня 2025 16:44
UA EN RU
Ринок криптовалют у шоці: Bitcoin різко обвалився нижче 85 000 доларів Фото: Bitcoin втрачає 7 000 доларів на день (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Після зростання у листопаді Bitcoin різко впав, сигналізуючи про нову хвилю продажів і потенційне подальше зниження на ринку криптовалют.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Ринки криптовалют розпочали грудень із сильного обвалу: Bitcoin у пікові моменти впав на 5-7 %, опустившись нижче 85 000-88 000 доларів.

Ethereum також зазнав суттєвих втрат - втратив понад 7 %, опустившись до рівня близько 2 800-2 900 доларів.

За словами аналітиків, причиною стало загальне зростання "risk‑off" настроїв на фінансових ринках: інвестори масово виходять із волатильних активів і обирають безпечніші інструменти.

Одночасно, відсутність так званих "dip‑бірців" (інвесторів, які скуповують активи після падіння) і слабкі припливи в криптофонди підсилюють тиск на ринок.

Коливання Bitcoin

У листопаді Bitcoin вже пережив одну з найглибших місячних корекцій за останній рік - тоді його ціна впала з рекордних 126 000 до під 90 000 доларів.

Незважаючи на короткочасну стабілізацію ближче до 88-90 000, нова хвиля продажів підтвердила, що ринок залишився дуже чутливим до змін у макроекономічному середовищі.

Якщо ця негативна динаміка триватиме, аналітики попереджають про можливі подальші падіння - до позначок 80 000 доларів і нижче, що може змусити інвесторів ліквідувати активи, зароблені під час буму.

Нагадаємо, у липні Bitcoin різко зростав і встановив кілька рекордів за короткий проміжок часу. Так, 13 липня його ціна піднялася до 119 000 доларів, а вже 14 липня перевищила 120 000.

Проте у листопаді Bitcoin впав нижче 90 000, зафіксувавши найглибше місячне падіння за останній рік. Це практично знищило його прибутки за 2025 рік і значно погіршило настрої серед інвесторів на ринку цифрових активів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Біткоін Криптоіндустрія
Новини
Зеленський після зустрічі з Макроном: війна має завершитися якнайшвидше
Зеленський після зустрічі з Макроном: війна має завершитися якнайшвидше
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить