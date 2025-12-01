Ринок криптовалют у шоці: Bitcoin різко обвалився нижче 85 000 доларів
Після зростання у листопаді Bitcoin різко впав, сигналізуючи про нову хвилю продажів і потенційне подальше зниження на ринку криптовалют.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Ринки криптовалют розпочали грудень із сильного обвалу: Bitcoin у пікові моменти впав на 5-7 %, опустившись нижче 85 000-88 000 доларів.
Ethereum також зазнав суттєвих втрат - втратив понад 7 %, опустившись до рівня близько 2 800-2 900 доларів.
За словами аналітиків, причиною стало загальне зростання "risk‑off" настроїв на фінансових ринках: інвестори масово виходять із волатильних активів і обирають безпечніші інструменти.
Одночасно, відсутність так званих "dip‑бірців" (інвесторів, які скуповують активи після падіння) і слабкі припливи в криптофонди підсилюють тиск на ринок.
Коливання Bitcoin
У листопаді Bitcoin вже пережив одну з найглибших місячних корекцій за останній рік - тоді його ціна впала з рекордних 126 000 до під 90 000 доларів.
Незважаючи на короткочасну стабілізацію ближче до 88-90 000, нова хвиля продажів підтвердила, що ринок залишився дуже чутливим до змін у макроекономічному середовищі.
Якщо ця негативна динаміка триватиме, аналітики попереджають про можливі подальші падіння - до позначок 80 000 доларів і нижче, що може змусити інвесторів ліквідувати активи, зароблені під час буму.
Нагадаємо, у липні Bitcoin різко зростав і встановив кілька рекордів за короткий проміжок часу. Так, 13 липня його ціна піднялася до 119 000 доларів, а вже 14 липня перевищила 120 000.
Проте у листопаді Bitcoin впав нижче 90 000, зафіксувавши найглибше місячне падіння за останній рік. Це практично знищило його прибутки за 2025 рік і значно погіршило настрої серед інвесторів на ринку цифрових активів.