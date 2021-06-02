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Упал в водопад: во Львовской области во время экскурсии погиб подросток

Автор: РБК-Украина

Во Львовской области 12-летний парень во время экскурсии упал в водопад. Спасатели вытащили подростка на берег с помощью веревок, но спасти его не удалось. Ребенок погиб на месте.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"2 июня в 11:56 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в с. Каменка Стрыйского района в водопаде тонет ребенок. К месту происшествия немедленно прибыли спасатели 24-й государственной пожарно-спасательной части г. Сколе", - рассказали в ведомстве.

По информации ГСЧС, ребенок находясь возле водопада, упал и оказался под водой.

Сообщается, что спасатели с помощью бензопилы разрезали дерево, за которое зацепился ребенок. Подростка освободили и с помощью спасательных веревок вытащили на берег где передали медикам, но они констатировали смерть.

Напомним, что в Тернополе маленькая девочка захлебнулась водой в бассейне аквапарка.

Ранее стало известно, что в течение дня в Украине получили из водоемов трех утопленников. Один из них - 13-летний подросток.

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