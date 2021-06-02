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Впав у водоспад: у Львівській області під час екскурсії загинув підліток

Автор: РБК-Україна

У Львівській області 12-річний хлопець під час екскурсії впав у водоспад. Рятувальники витягли підлітка на берег за допомогою мотузок, але врятувати його не вдалося. Дитина загинула на місці.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"2 червня о 11:56 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те що в с. Кам'янка Стрийського району в водоспаді тоне дитина. До місця події негайно прибули рятувальники 24-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Сколе", - розповіли у відомстві.

За інформацією ДСНС, дитина перебуваючи біля водоспаду, впала і опинилась під водою.

Повідомляється, що рятувальники за допомогою бензопили розрізали дерево, за яке зачепилась дитина. Підлітка вивільнили та за допомогою рятувальних мотузок витягнули на берег де передали медикам, але вони констатували смерть.

Нагадаємо, що у Тернополі маленька дівчинка захлинулася водою в басейні аквапарку.

Раніше стало відомо, що протягом дня в Україні дістали з водойм трьох потопельників. Один з них - 13-річний підліток.

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