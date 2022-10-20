Уоллес після поїздки до США виступить у парламенті Британії. Йтиметься про Україну

Виступ Уоллеса запланований після його поїздки до США, де він зустрівся з головою Пентагону Ллойдом Остіном. За деякими даними, сторони негайно зустрілися на тлі побоювання посилення загрози з боку російського президента Володимира Путіна.

Однак, цю інформацію спростував міністр закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі. Він назвав зустріч глав міністерств оборони Британії та США "звичайною".

Остін, у свою чергу, у середу опублікував фото із зустрічі з Уоллесом. Глава Пентагону розповів, що на переговорах сторони обговорили "зусилля щодо підтримки України, включаючи допомогу в галузі безпеки, а також важливість трансатлантичного співробітництва та регіональної безпеки у світлі жорстокого вторгнення Росії в Україну, що триває".