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Уоллес после поездки в США выступит в парламенте Британии. Речь пойдет об Украине

Фото: министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в четверг, 20 октября, выступит в парламенте с заявлением по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Выступление Уоллеса запланировано после его поездки в США, где он встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином. По некоторым данным, стороны срочно встретились на фоне опасения усиления угрозы со стороны российского президента Владимира Путина.

Однако эту информацию опроверг министр иностранных дел Британии Джеймсом Клеверли. Он назвал встречу глав министерств обороны Британии и США "обычной".

Остин, в свою очередь, в среду опубликовал фото со встречи с Уоллесом. Глава Пентагона рассказал, что на переговорах стороны обсудили "усилия по поддержке Украины, включая помощь в области безопасности, а также важность трансатлантического сотрудничества и региональной безопасности в свете продолжающегося жестокого вторжения России в Украину".

Напомним, ранее Уоллес заявил, что не видит рисков в том, что западные поставки оружия в Украину могут закончиться раньше, чем иссякнут запасы России.

Кроме того, мы писали, что Британия предупреждает президента РФ Владимира Путина о "серьезных последствиях", если он применит ядерное оружие в войне против Украины.

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