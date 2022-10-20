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Уоллес після поїздки до США виступить у парламенті Британії. Йтиметься про Україну

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Четвер 20 жовтня 2022 13:20
Уоллес після поїздки до США виступить у парламенті Британії. Йтиметься про Україну Фото: міністр оборони Великобританії Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес у четвер, 20 жовтня, виступить у парламенті із заявою щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Виступ Уоллеса запланований після його поїздки до США, де він зустрівся з головою Пентагону Ллойдом Остіном. За деякими даними, сторони негайно зустрілися на тлі побоювання посилення загрози з боку російського президента Володимира Путіна.

Однак, цю інформацію спростував міністр закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі. Він назвав зустріч глав міністерств оборони Британії та США "звичайною".

Остін, у свою чергу, у середу опублікував фото із зустрічі з Уоллесом. Глава Пентагону розповів, що на переговорах сторони обговорили "зусилля щодо підтримки України, включаючи допомогу в галузі безпеки, а також важливість трансатлантичного співробітництва та регіональної безпеки у світлі жорстокого вторгнення Росії в Україну, що триває".

Нагадаємо, раніше Уоллес заявив, що не бачить ризиків у тому, що західні постачання зброї в Україну можуть закінчитися раніше, ніж вичерпаються запаси Росії.

Крім того, ми писали, що Британія попереджає президента РФ Володимира Путіна про "серйозні наслідки", якщо він застосує ядерну зброю у війні проти України.

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