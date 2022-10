Уоллес после поездки в США выступит в парламенте Британии. Речь пойдет об Украине

Выступление Уоллеса запланировано после его поездки в США, где он встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином. По некоторым данным, стороны срочно встретились на фоне опасения усиления угрозы со стороны российского президента Владимира Путина.

Однако эту информацию опроверг министр иностранных дел Британии Джеймсом Клеверли. Он назвал встречу глав министерств обороны Британии и США "обычной".

Остин, в свою очередь, в среду опубликовал фото со встречи с Уоллесом. Глава Пентагона рассказал, что на переговорах стороны обсудили "усилия по поддержке Украины, включая помощь в области безопасности, а также важность трансатлантического сотрудничества и региональной безопасности в свете продолжающегося жестокого вторжения России в Украину".

It was a pleasure meeting with UK MoD Wallace this morning. We discussed ongoing efforts to support Ukraine, including security assistance, and the importance of transatlantic cooperation and regional security in light of Russia’s continued brutal attack on Ukraine. pic.twitter.com/AUJFxXOAAw