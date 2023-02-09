Уоллес про навчання українських пілотів на Typhoon: це як пересісти з велосипеда на Формулу-1

Міністр оборони Британії Бен Уоллес заявив, що навчання українських пілотів на Typhoon це як пересісти з велосипеда на Формулу-1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraph .

Ми досить чітко розуміємо, що потрібно українцям на полі бою. І потенційно є способи отримати це швидше - ці ефекти, а не фіксація на платформі", - підкреслив Уоллес.

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Нагадаємо, сьогодні під час спільної британсько-італійської прес-конференції міністр оборони Британії припустив, що навчання українських пілотів почнуться після завершення війни в Україні.

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ повідомляли, що Британія відмовиться надавати Україні винищувачі, якщо це загрожуватиме її безпеці.

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