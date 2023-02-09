Уоллес об обучении украинских пилотов на Typhoon: это как пересесть с велосипеда на Формулу-1

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что обучение украинских пилотов на Typhoon это как пересесть с велосипеда на Формулу-1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraph .

Мы достаточно четко понимаем, что нужно украинцам на поле боя. И потенциально есть способы получить это быстрее - эти эффекты, а не фиксация на платформе", - подчеркнул Уоллес. .

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Напомним, сегодня во время совместной британско-итальянской пресс-конференции министр обороны Британии предположил, что учения украинских пилотов начнутся после завершения войны в Украине.

Напомним, ранее западные СМИ сообщали, что Британия откажется предоставлять Украине истребители, если это будет угрожать ее безопасности.

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