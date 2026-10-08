Уночі РФ атакувала Україну майже 150 дронами: скільки вдалось збити

У ніч на 8 жовтня росіяни випустили по Україні 142 дрони, частина з них були реактивними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Починаючи з 18:00 7 жовтня ворог використав 142 ударні дрони. Це Shahed, 82 з яких реактивні, дрони "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія".
За попередніми даними, станом на 09:30 протиповітряна оборона збила або подавила 126 ворожих дронів.
Влучання ворожих засобів повітряного нападу зафіксовано на 7 локаціях. Ще на 4 локаціях упали уламки збитих дронів.
Дрони летіли з напрямків Орла, Курська та Шаталового в РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.
Атака триває. У повітряному просторі ще кілька ворожих дронів. Українців просять дотримуватися правил безпеки.
Нагадаємо, росіяни влучили дроном у 12-поверхівку в Деснянському районі Києва, там спалахнула пожежа.
Постраждали четверо людей, серед них двоє дітей, а рятувальники врятували 22 особи.
Як повідомляло РБК-Україна, ракетний удар по Прилуках забрав життя 22 людей, серед яких п'ятеро дітей.
Ще 54 людини отримали травми, рятувальники продовжують розбирати завали.