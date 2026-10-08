Уночі РФ атакувала Україну майже 150 дронами: скільки вдалось збити

Починаючи з 18:00 7 жовтня ворог використав 142 ударні дрони. Це Shahed, 82 з яких реактивні, дрони "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія".

За попередніми даними, станом на 09:30 протиповітряна оборона збила або подавила 126 ворожих дронів.

Влучання ворожих засобів повітряного нападу зафіксовано на 7 локаціях. Ще на 4 локаціях упали уламки збитих дронів.

Дрони летіли з напрямків Орла, Курська та Шаталового в РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

Атака триває. У повітряному просторі ще кілька ворожих дронів. Українців просять дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, росіяни влучили дроном у 12-поверхівку в Деснянському районі Києва, там спалахнула пожежа.

Постраждали четверо людей, серед них двоє дітей, а рятувальники врятували 22 особи.