RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Ночью РФ атаковала Украину почти 150 дронами: сколько удалось сбить

10:08 08.10.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: украинская ПВО сбила большинство дронов во время ночной атаки (Getty Images)

В ночь на 8 октября россияне выпустили по Украине 142 дрона, часть из них были реактивными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Начиная с 18:00 7 октября враг использовал 142 ударных дрона. Это Shahed, 82 из которых реактивны, дроны "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия".

По предварительным данным, по состоянию на 09:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 126 вражеских дронов.

Попадание вражеских средств воздушного приступа зафиксировано на 7 локациях. Еще на 4 локациях упали обломки сбитых дронов.

Дроны летели по направлениям Орла, Курска и Шаталового в РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Атака продолжается. В воздушном пространстве еще несколько вражеских дронов. Украинцев просят соблюдать правила безопасности.

Напомним, россияне попали дроном в 12-этажку в Деснянском районе Киева, там вспыхнул пожар.

Пострадали четыре человека, среди них двое детей, а спасатели спасли 22 человека.

Как сообщало РБК-Украина, ракетный удар по Прилукам унес жизни 22 человек, среди которых пятеро детей.

Еще 54 человека получили травмы, спасатели продолжают разбирать завалы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в УкраинеАтака дронов