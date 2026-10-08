РФ вдарила по багатоповерхівці в Києві: частину будинку зруйновано, серед постраждалих діти

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У Києві росіяни влучили дроном у 12-поверхівку в Деснянському районі, в результаті чого четверо осіб постраждали, серед них є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України в Telegram.

Врятувати працівникам ДСНС вдалось 22 особи. "Київ, унаслідок російського обстрілу постраждали 4 людини, ще 22 особи - врятовано", - повідомили в екстреній службі. Зазначається, що дрон окупантів влучив у житлову дванадцятиповерхівку на рівні 10-го поверху. Вогонь поширився на верхні поверхи, також сталася часткова руйнація конструкцій. "Рятувальникам вдалося врятувати 22 особи, зокрема 8 дітей. На жаль, 4 людини постраждали, серед яких двоє дітей. Їх передали медикам", - додали рятувальники та опублікували кадри з місця НП. Відомо, що пожежу на площі 100 кв. м вже ліквідовано. Інформація щодо постраждалих в ніч на 8 жовтня уточнюється. На місці влучання дрона працюють також інші відповідні служби. Фото: рятувальники в Деснянському районі (ДСНС України)