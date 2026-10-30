Уночі на Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 3,2 на глибині 8 км

У ніч на 30 жовтня в Полтавській області зафіксували землетрус магнітудою 3,2 за шкалою Ріхтера. Його епіцентр був у Мачухівській громаді Полтавського району.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю.
Землетрус стався о 02:14 за київським часом.
Його осередок розташовувався на глибині 8 км.
За класифікацією, такі поштовхи належать до ледь відчутних.
Інформації про руйнування чи постраждалих немає.
Мачухівська громада вже була епіцентром землетрусу цієї осені. 22 вересня там зафіксували поштовхи магнітудою 4,2, а згодом у сусідній Решетилівській громаді стався повторний землетрус магнітудою 2,5.
Слабкі поштовхи фіксують і в інших регіонах. Уночі 15 жовтня землетрус магнітудою 2,1 зареєстрували в Тячівському районі на Закарпатті.