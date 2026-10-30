Уночі на Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 3,2 на глибині 8 км

Мачухівська громада вже була епіцентром землетрусу цієї осені. 22 вересня там зафіксували поштовхи магнітудою 4,2, а згодом у сусідній Решетилівській громаді стався повторний землетрус магнітудою 2,5.

Слабкі поштовхи фіксують і в інших регіонах. Уночі 15 жовтня землетрус магнітудою 2,1 зареєстрували в Тячівському районі на Закарпатті.