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Ночью в Полтавской области зафиксировали землетрясение

07:48 30.10.2026 Пт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: в Полтавской области ночью зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2 (Getty Images)

В ночь на 30 октября в Полтавской области зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2 по шкале Рихтера. Его эпицентр находился в Мачуховской общине Полтавского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля.

Землетрясение произошло в 02:14 по киевскому времени.

Его ячейка располагалась на глубине 8 км.

По классификации, такие толчки относятся к едва ощутимым.

Фото: локация ночного землетрясения в Полтавской области (gcsk.gov.ua)

Информации о разрушениях или пострадавших нет.

Мачуховская громада уже было эпицентром землетрясения этой осенью. 22 сентября там зафиксировали толчки магнитудой 4,2, а затем в соседней Решетиловской общине произошло повторное землетрясение магнитудой 2,5.

Слабые толчки фиксируют и в других регионах. Ночью 15 октября землетрясение магнитудой 2,1 было зарегистрировано в Тячевском районе в Закарпатье.

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