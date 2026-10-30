Ночью в Полтавской области зафиксировали землетрясение

Мачуховская громада уже было эпицентром землетрясения этой осенью. 22 сентября там зафиксировали толчки магнитудой 4,2, а затем в соседней Решетиловской общине произошло повторное землетрясение магнитудой 2,5.

Слабые толчки фиксируют и в других регионах. Ночью 15 октября землетрясение магнитудой 2,1 было зарегистрировано в Тячевском районе в Закарпатье.