Не только университеты. Новые подробности сегодняшнего обстрела Николаева

Во время обстрела оккупанты попали в производственную инфраструктуру, рекреационные заведения и зоны, стадион, учебные заведения, а также жилые кварталы Николаева.

"Так поражение нанесено по силикатному заводу, по туристическим базам отдыха, педагогическому университету и университету кораблестроения", - пишет пресс-служба командования.

Также во время обстрела территориальных общин вдоль линии соприкосновения были зафиксированы случаи возгорания сухой травы, а также полей с урожаем.

В то же время наши бойцы уничтожили вражеский БПЛА "Орлан-10", который собирал информацию о результатах обстрелов.