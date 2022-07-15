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Не только университеты. Новые подробности сегодняшнего обстрела Николаева

Фото: раскрыты новые подробности сегодняшнего обстрела Николаева (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты ночью и утром обстреляли Николаев реактивными системами залпового огня "Смерч". Потерь среди гражданских нет, однако информация о пострадавших уточняется.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Юг".

Во время обстрела оккупанты попали в производственную инфраструктуру, рекреационные заведения и зоны, стадион, учебные заведения, а также жилые кварталы Николаева.

"Так поражение нанесено по силикатному заводу, по туристическим базам отдыха, педагогическому университету и университету кораблестроения", - пишет пресс-служба командования.

Также во время обстрела территориальных общин вдоль линии соприкосновения были зафиксированы случаи возгорания сухой травы, а также полей с урожаем.

В то же время наши бойцы уничтожили вражеский БПЛА "Орлан-10", который собирал информацию о результатах обстрелов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что утром в Николаеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги. По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, российская авиация выпустила по городу по меньшей мере десять ракет. Некоторые из ракет попали по двум крупнейшим университетам Николаева. В ГСЧС показали кадры разрушений.

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