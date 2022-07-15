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В Николаеве утром прогремела серия мощных взрывов

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Николаев, Пятница 15 июля 2022 08:08
В Николаеве утром прогремела серия мощных взрывов Фото: в Николаеве раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Утро в Николаеве началось со взрывов. В городе и области сработали сирены воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича в Telegram.

Как сообщается, прогремело больше десяти взрывов.

Жителей просят оставаться в укрытиях.

"Больше 10 мощных взрывов прогремело в Николаеве! Воздушная тревога продолжается! Не выходите из домов и укрытий! Всю важную информацию сообщу вам со временем", - написал Сенкевич.

Напомним, российские войска запустили 9 ракет по Николаеву из зенитно-ракетной системы С-300, попав в ряд объектов инфраструктуры. Среди них, в частности, гостиница в центре города под названием "Николаев".

Всего в результате вражеской атаки жертв не зафиксировано, известно об одном раненом.

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