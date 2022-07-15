Не тільки університети. Нові подробиці сьогоднішнього обстрілу Миколаєва

Під час обстрілу окупанти влучили в виробничу інфраструктуру, рекреаційні заклади й зони, стадіон, навчальні заклади, а також житлові квартали Миколаєва.

"Так ураження нанесено по силікатному заводу, по туристичним базам відпочинку, педагогічному університету та університету кораблебудування", - пише пресслужба командування.

Також під час обстрілу територіальних громад вдовж лінії зіткнення були зафіксовані випадки загоряння сухої трави, а також полів з врожаєм.

Водночас наші бійці знищили ворожий БПЛА "Орлан-10", який збирав інформацію про результати обстрілів.