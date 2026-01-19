Університети відкрили майже 150 пунктів підтримки: де можна зігрітися і підзарядитися

За його словами, всі такі пункти обладнані генераторами, а більшість також має обігрів, можливість підігріти їжу та доступ до укриттів різного рівня захисту.

Кому допомагають у першу чергу

Першочергове завдання пунктів підтримки - допомога викладачам, співробітникам і студентам закладів вищої освіти, а також їхнім родинам. Водночас університети намагаються підтримувати й мешканців прилеглих будинків.

Трофименко наголосив, що пункти підтримки створені коштом і ресурсами самих університетів. В умовах обстрілів, перебоїв з електро- та теплопостачанням не всі заклади мають можливість відкрити великі простори для всіх охочих. У таких випадках університети зосереджуються насамперед на потребах своїх студентів і працівників.

За детальною інформацією про роботу пунктів підтримки громадянам радять звертатися безпосередньо до найближчого закладу вищої освіти.