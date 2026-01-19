RU

Общество Образование Деньги Изменения

Университеты открыли почти 150 пунктов поддержки: где можно согреться и подзарядиться

Фото: Украинские вузы открывают пункты энергоустойчивости (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Высшие учебные заведения по всей Украине уже развернули почти 150 пунктов поддержки граждан, в частности 32 из них работают в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра образования и науки Украины Николая Трофименко.

По его словам, все такие пункты оборудованы генераторами, а большинство также имеет обогрев, возможность подогреть пищу и доступ к укрытиям разного уровня защиты.

Кому помогают в первую очередь

Первоочередная задача пунктов поддержки - помощь преподавателям, сотрудникам и студентам высших учебных заведений, а также их семьям. В то же время университеты стараются поддерживать и жителей близлежащих домов.

Трофименко отметил, что пункты поддержки созданы за счет и ресурсами самих университетов. В условиях обстрелов, перебоев с электро- и теплоснабжением не все заведения имеют возможность открыть большие пространства для всех желающих. В таких случаях университеты сосредотачиваются прежде всего на потребностях своих студентов и работников.

За подробной информацией о работе пунктов поддержки гражданам советуют обращаться непосредственно в ближайшее заведение высшего образования.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине усиливают работу Пунктов несокрушимости. Все пункты собраны в приложении "Дія", проходят аудит и верификацию, а бизнес призывают присоединяться к сети для обеспечения доступа к теплу, свету и связи.

Также мы писали, что в Украине Пункты несокрушимости теперь обязаны иметь энергонезависимый интернет через xPON или Starlink. Это позволит обеспечить стабильную связь во время отключений света, дистанционно контролировать работу пунктов и предоставлять людям доступ к информации, государственным услугам и координации с экстренными службами.

