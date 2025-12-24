ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

З інтернетом навіть без світла: усі Пункти незламності підключать до Starlink або xPON

Середа 24 грудня 2025 18:58
В Україні змінили вимоги до роботи Пунктів незламності
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні змінюють правила роботи Пунктів незламності. Відтепер кожен із них має бути забезпечений енергонезалежним доступом до інтернету.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

Згідно з новими вимогами, всі Пункти незламності повинні мати стабільний інтернет-зв’язок навіть під час тривалих відключень електроенергії. Йдеться про використання двох технологій на вибір:

  • оптоволоконного інтернету xPON, який може працювати без світла до 72 годин;
  • супутникового зв’язку Starlink - у місцях, де немає кабельних мереж.

Крім того, кожному пункту присвоять статичну IP-адресу. Це дозволить державі дистанційно й автоматично контролювати наявність зв’язку в кожному конкретному Пункті незламності та оперативно реагувати на збої.

Чому це важливо

У Мінцифрі пояснили, що під час блекаутів люди критично залежать від доступу до мережі - для зв’язку з рідними, отримання державних послуг, інформації від екстрених служб та ДСНС.

Останні відключення, зокрема в Одесі, показали, що не всі пункти мають стабільний інтернет, а про проблеми держава часто дізнається лише зі скарг у соцмережах.

У міністерстві наголошують, що без інтернету Пункт незламності фактично залишається лише теплим приміщенням. Натомість зі стабільним зв’язком це повноцінна точка доступу до інформації, координації з екстреними службами та цифрових сервісів навіть у найскладніших умовах.

Раніше РБК-Україна розповідало, як Львів готувався до можливої складної зими. Місто з осені тестувало критичну інфраструктуру, житловий фонд, генератори й буржуйки, а також підготувало до роботи Пункти незламності.

Також ми писали про підготовку Пунктів незламності у Кіровоградській області. Місцева влада звітувала, що контролює справність електроживлення, зв’язку та координацію служб, щоб у разі обстрілів люди мали доступ до тепла, світла, інтернету й допомоги.

