Перенесення канікул

За його словами, якщо університет не може підтримувати безпечні умови, перенесення канікул може стати одним із рішень. Водночас заклад має скоригувати навчальний графік так, щоб студенти встигли опанувати освітню програму.

Наприклад, практичні заняття, для яких потрібне спеціальне обладнання, можна перенести на період, коли воно знову буде доступним. Теоретичні матеріали натомість можуть підготувати для самостійного опрацювання.

Трофименко наголосив, що університети мають завчасно повідомляти студентів про дати сесії та строки виконання завдань.

Що буде зі студентами в гуртожитках

Окремо заступник міністра звернув увагу на ситуацію зі студентами, які живуть у гуртожитках. За його словами, початок канікул не означає, що такі студенти автоматично матимуть інше місце для проживання.

Тому, ухвалюючи рішення про зміну навчального графіка, університети мають також подбати про безпечні умови для тих, кому нікуди виїхати на час канікул.