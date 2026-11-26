Перенос каникул

По его словам, если университет не может поддерживать безопасные условия, перенос каникул может стать одним из решений. В то же время заведение должно скорректировать учебный график так, чтобы студенты успели овладеть образовательной программой.

К примеру, практические занятия, для которых требуется специальное оборудование, можно перенести на период, когда оно снова будет доступным. Теоретические материалы могут подготовить для самостоятельной обработки.

Трофименко подчеркнул, что университеты должны заранее уведомлять студентов о датах сессии и сроках выполнения заданий.

Что будет со студентами в общежитиях

Отдельно замминистра обратил внимание на ситуацию со студентами, живущими в общежитиях. По его словам, начало каникул не означает, что такие студенты будут автоматически иметь другое место для проживания.

Поэтому, принимая решение об изменении учебного графика, университеты должны позаботиться о безопасных условиях для тех, кому некуда уехать на время каникул.