Зеленський змінив правила Шевченківської премії: що варто знати

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на укази президента №553/2025 та №552/2025 .

З'явилися нові номінації Шевченківської премії

Президент України підписав указ, який оновлює правила присудження Національної премії імені Тараса Шевченка. Відтепер премію вручатимуть у тринадцяти номінаціях, зокрема з’явилися нові напрямки, як-от дизайн, фотомистецтво та творче кураторство культурно-мистецьких проєктів.

"Вперше додано фотомистецтво, щоб підтримати фотографію і особливо зараз в умовах війни, додали також кураторську справу, сферу дизайну - зокрема є крутий український шрифтовий дизайн, графічний, це комітет премії буде визначати конкретні види, також відбулось розширення літературної та музичної номінацій", - пояснив радник президента Дмитро Литвин.

Згідно з оновленим положенням, премія щороку присуджуватиметься у таких категоріях:

проза;

поезія;

літературознавство і мистецтвознавство;

публіцистика і журналістика;

музичне мистецтво;

концертно-виконавське мистецтво;

театральне мистецтво;

кіномистецтво;

візуальні мистецтва;

фотомистецтво;

декоративно-прикладне мистецтво;

дизайн (за видами, визначеними Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка);

творче кураторство культурно-мистецьких проєктів.

У документі зазначено, що на премію можуть висуватися лише нові оригінальні твори, створені за останні п’ять років, але не пізніше ніж за пів року до подачі.

На відзнаку можуть претендувати лише автори або виконавці творів, а в номінації кураторства - безпосередній автор проєкту, якщо його внесок був творчим і суттєвим.

При цьому на здобуття премії не можуть бути висунуті монографії, підручники, посібники чи альбоми-каталоги.

Конкретні напрями дизайну, з яких проводитиметься конкурс щороку, визначатиме Шевченківський комітет.

Масштабні заходи до 65-річчя премії Шевченка

Президент Зеленський також підписав указ, яким доручив Кабінету Міністрів підготувати план відзначення 65-річчя з дня заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Йдеться про цілу низку культурних, урочистих та інформаційних заходів.

Серед запланованого - проведення церемонії вручення премії, створення виставок у музеях, видання енциклопедичного довідника про лауреатів та альбому з творами художників, які отримали нагороду.

Також мають з’явитися ювілейна монета і поштові марки, присвячені Шевченківській премії.

В урочистостях до ювілею планують залучити не лише лауреатів, а й діячів культури, науки, військових, представників влади та громадськості.

Окрему увагу приділять інформаційному висвітленню ініціативи. Указ набирає чинності з моменту оприлюднення.