UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Университатя" – "Заря": где смотреть, прогноз и ориентировочные составы на матч Лиги конференций

Фото: Капитаны команд перед матчем в Люблине (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорцив

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций 2022/23 "Университатя" из Крайовы примет луганскую "Зарю".

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, а также каковы прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина.

Матч "Университатя" – "Заря" состоится на стадионе "Йон Облеменко" 11 августа. Начало поединка в 20:30 по Киеву. Первая встреча команд завершилась минимальной победой луганчан.

Где смотреть матч "Университатя" – "Заря"

В цифровом вещании T2 на этот раз домашний матч "Зари" будут транслировать. Эфир запланирован на телеканале 2+2. Правда, по решению правообладателя трансляция там будет идти с 15-минутной задержкой.

В свою очередь Setanta Sports покажет поединок в прямом эфире и на собственной OTT-платформе setantasports.com. Вещание телеканала на время матча будет заблокировано на платформе MEGOGO, но останется в доступе у других операторов.

Прогноз букмекеров на матч "Университатя" – "Заря"

Для специалистов конторы Favbet фаворитом второй встречи остается румынский клуб. На победу "Университати" принимают ставки с коэффициентом 2,08. Вероятный успех "Зари" оценили баллом 3,70. Даже ничья более вероятна – кэф 3,50.

В то же время у луганчан более высокие шансы на выход в плей-офф квалификации. Ставки на проход команды Патрика ван Леувена принимают со скромным коэффициентом 1,49. Общий успех "Университати" оценили кэфом 2,74. Вероятный овертайм увеличит выигрыш в 7,5 раза.

Ориентировочные составы на матч "Университатя" – "Заря"

"Университатя": Лазар – Кепецине, Папп, Силва, Банку – Крецу, Матею – Ханка, Байарам, ​​Иван – Колич

"Заря": Мацапура – ​​Данченко, Батагов, Имереков, Вантух – Чурко, Назарина, Булеца – Кристиан, Нагнойный, Кабаев

Накануне вспомнили опыт "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Столичный гранд сойдётся там в двухматчевом противостоянии с лиссабонской "Бенфикой".

К слову, на прошлой неделе "Заря" минимально обыграла "Университатю" в домашнем матче Лиги конференций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УЕФАЗаря