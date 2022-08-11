"Універсітатя" – "Зоря": де дивитися, прогноз та орієнтовні склади на матч Ліги конференцій

Матч "Універсітатя" – "Зоря" відбудеться на стадіоні "Йон Облеменко" 11 серпня. Початок поєдинку о 20:30 за київським часом. Перша зустріч команд завершилася мінімальною перемогою луганців.

Де дивитися матч "Універсітатя" – "Зоря"

У цифровому мовленні T2 цього разу домашній матч "Зорі" транслюватимуть. Ефір запланований на телеканалі 2+2. Щоправда, через рішення правовласника трансляція там ітиме з 15-хвилинною затримкою.

Натомість Setanta Sports покаже поєдинок у прямому ефірі та на власній OTT-платформі setantasports.com. Мовлення телеканалу на час матчу буде заблоковане на платформі MEGOGO, але залишиться у доступі в інших операторів.

Прогноз букмекерів на матч "Універсітатя" – "Зоря"

Для фахівців контори Favbet фаворитом другої зустрічі залишається румунський клуб. На перемогу "Універсітаті" приймають ставки з коефіцієнтом 2,08. Імовірний же успіх "Зорі" оцінили балом 3,70. Навіть нічия вірогідніша – кеф 3,50.

Водночас луганці мають вищі шанси на вихід у плей-офф кваліфікації. Ставки на прохід команди Патріка ван Леувена приймають зі скромним коефіцієнтом 1,49. Загальний успіх "Універсітаті" оцінили кефом 2,74. Імовірний овертайм збільшить виграш у 7,5 разів.

Орієнтовні склади на матч "Універсітатя" – "Зоря"

"Універсітатя": Лазар – Кепецине, Папп, Сілва, Банку – Крецу, Матею – Ханка, Баярам, Іван – Коліч

"Зоря": Мацапура – Данченко, Батагов, Імереков, Вантух – Чурко, Назарина, Булеца – Крістіан, Нагнойний, Кабаєв

Напередодні пригадали досвід "Динамо" в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Столичний гранд зійдеться там у двоматчевому протистоянні з лісабонською "Бенфікою".