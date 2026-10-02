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Універсальний "мозок" для роботів: MindOn представила модель Mind-1

15:17 02.10.2026 Пт
2 хв
aimg Ольга Завада
MindOn показала модель фізичного ШІ Mind-1 (скриншот: MindOn)

ШІ навчили керувати роботами у реальному часі - стартап MindOn представив модель Mind-1 для виконання повсякденних завдань. Під час демонстрації роботи виконували маніпуляції зі швидкістю, близькою до людської.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на MindOn.

Примітно, що на відміну від багатьох розробників, MindOn не створює власне залізо чи корпус робота, а позиціонує Mind-1 як універсальну інтелектуальну систему.

Ця модель здатна працювати на різних робототехнічних платформах без необхідності перенавчання під кожен окремий механізм.

Що вміє робот?

У продемонстрованих відеоматеріалах із позначкою "1.0x Speed" та "Fully Autonomous" роботи демонструють виконання різнопланових завдань:

  • Дворучні маніпулятори сортують пакунки біля конвеєра;
  • Механічні руки складають одяг на робочій поверхні;
  • Гуманоїд пересувається облаштованою кімнатою та збирає білизну для прання.

Головна мета Mind-1 об'єднати сприйняття, аналіз та фізичну дію в єдину модель замість використання окремих вузькоспеціалізованих алгоритмів.

Швидкість як новий стандарт робототехніки

Досі головним показником для автономних роботів була здатність виконати завдання без допомоги людини. MindOn зміщує фокус на швидкість і ефективність роботи.

За заявою розробників, Mind-1 забезпечує виконання складних маніпуляцій зі швидкістю людини, а у деяких сценаріях - навіть швидше.

Водночас незалежні експерти зазначають, що для остаточного підтвердження цих показників потрібні подальші тести із вимірюванням відсотка успішності та частоти втручання оператора поза контрольованими демо-зонами.

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