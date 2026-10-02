Универсальный "мозг" для роботов: MindOn представила модель Mind-1

ИИ научили управлять работами в реальном времени - стартап MindOn представил модель Mind-1 для выполнения повседневных задач. Во время демонстрации роботы производили манипуляции со скоростью, близкой к человеческой.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на MindOn.
Примечательно, что в отличие от многих разработчиков, MindOn не создает собственное железо или корпус робота, а позиционирует Mind-1 как универсальную интеллектуальную систему.
Эта модель способна работать на разных робототехнических платформах без необходимости переучивания под каждый отдельный механизм.
В продемонстрированных видеоматериалах с пометкой "1.0x Speed" и "Fully Autonomous" работы демонстрируют выполнение разноплановых задач:
Главная цель Mind-1 - объединить восприятие, анализ и физическое действие в единую модель вместо использования отдельных узкоспециализированных алгоритмов.
До сих пор главным показателем для автономных роботов была способность выполнить задачу без помощи человека. MindOn сдвигает фокус на скорость и эффективность работы.
По заявлению разработчиков, Mind-1 обеспечивает выполнение сложных манипуляций со скоростью человека, а в некоторых сценариях - даже быстрее.
В то же время, независимые эксперты отмечают, что для окончательного подтверждения этих показателей нужны дальнейшие тесты с измерением процента успеваемости и частоты вмешательства оператора вне контролируемых демо-зон.